不满女摊主对司机出言不逊 阿嫂与前夫上前飙骂 3人上演全武行

惹兰固哥小贩中心闹纠纷，听到西餐女摊主对罗厘司机喊“新加坡人有‘seh’”，一对“鸡婆”的阿叔阿嫂，竟上前与女摊主对质，结果上演二打一的全武行，拿起锅子、托盘、盘子和椅子互丢，结果三人皆受伤，事后更全被控上庭。

这起案件发生在去年（2020年）3月15日晚上7时许，地点是惹兰固哥小贩中心。

阿嫂陈惜枝（53岁，无业）昨天承认一项滋事打架的罪名后，被判罚款3500元。另两名涉案的是阿嫂的前夫王爱华（58岁）和西餐女摊主吴美琼（47岁）。

根据案情，当时有一辆罗厘停在吴美琼的摊位附近，由于罗厘引擎没关，排出的废气影响了吴美琼的呼吸。

司机后来按吴美琼的要求关掉引擎，接着下车抽烟，但吴美琼又指烟味导致她呼吸困难，司机于是走开。吴美琼随即朝对方大喊“新加坡人有‘seh’啊！（意指新加坡人厉害啊）”。

被告和前夫当时在附近喝酒，前夫见状怒指吴美琼“没礼貌”，开始大骂对方。

被告和前夫接着上前与女摊主对质，被告首先拿了几个盘子丢向吴美琼，后者不甘示弱也拿了盘子砸向被告的头部，结果碎裂的盘子割伤被告，导致被告当场鲜血直流。

被告的前夫也拿了一个托盘当“盾”防被打，后来干脆把托盘丢向吴美琼。被告接着拿了一个桌牌丢向吴美琼，后者同时也朝被告丢了一个锅子，结果锅子和桌牌在空中碰击后掉落在地。

怒气未消的被告更拿塑料椅子丢向吴美琼，一名路人赶紧上前调停，才终于结束了这场闹剧。

当时在场有11人目睹事发过程，其中一人拍下视频上传面簿，还有人报警处理。

被告和前夫的身体多处割伤，吴美琼则侧身红肿。三人最终全被控上庭，前夫和吴美琼的案件将另外审理。（部分人名译音）

完整报道，请翻阅2021年6月17日《联合晚报》。