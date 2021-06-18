寿协：因打科兴疫苗住院 私人综合健保计划将承保

即日起至今年12月31日，本地私人综合健保计划的保户在接种科兴疫苗后，如果因出现并发症而住院，将自动受保。

新加坡寿险协会昨天发布文告说，私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）的疫苗并发症住院涵盖范围将扩大。保户在接种获世界卫生组织紧急使用清单批准、通过特别采用程序（Special Access Route，简称SAR）引进我国的冠病疫苗后，出现并发症而住院，也能受保。

目前，本地只有科兴疫苗是通过SAR引进新加坡的。

在扩大涵盖范围之前，保户须在本地接种经卫生科学局批准使用的冠病疫苗，保障条款才会有效。

寿险协会会长许福成说：“随着本地的冠病疫苗接种计划取得良好进展，寿险行业将全力支持本地人。我们理解一些人希望接种通过SAR引进新加坡的疫苗，我们希望业者积极扩大涵盖范围，让保户能有保障而感到安心。”

协会表示，他们将密切关注本地的疫情，定期和保险业者合作，考虑是否延长保险条款的有效期。

本地七家售卖IP的保险业者是友邦（AIA）、安盛（AXA）、英杰华（Aviva）、保诚、大东方、职总英康，以及莱佛士医疗集团。

友邦昨晚宣布，为260万名保户免费提供的冠病住院补贴或死亡赔偿，将延长至今年12月31日。患上冠病的保户可获得1000元的住院补贴，因冠病而病逝的保户则可获2万5000元的赔偿。自推出以来，共有500名保户从中收益。

卫生部前晚宣布24家提供科兴疫苗的私人诊所名单后，许多诊所昨天接到大量的公众询问电话。

Elisa Koh Clinic & Surgery for Women诊所指出，昨天上午7时至10时，不停有公众打电话到诊所询问有关科兴疫苗的接种详情。

“我们前天晚上刚接到获批准为公众施打科兴疫苗的消息，目前还在等待卫生部的进一步指示。诊所现在还没有疫苗现货，因此我们建议公众下个星期再致电询问。”