行动联盟成立三方面助小贩数码化 数码大使本周末起摊位讲解送餐平台 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 本地主流的订餐与送餐平台采用不同模式，如WhyQ不收小贩加盟费和佣金，只向顾客收取送餐费和食物附加费。另一些平台则是双向收费，既向小贩收取佣金，也向顾客收取送餐费。图中宏茂桥6道第724座熟食中心是数码大使本周末会走访讲解的七个小贩中心之一。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士指出，冠病疫情加速使用线上递送服务的趋势，预计这个趋势会持续下去，所以必须支持小贩顺应市场变化，积极采用数码化。政府正式成立协助小贩采用线上送餐订餐平台的新加坡群策群力行动联盟，从三大方面帮助小贩跟上数码化步伐。作为启动第一步，数码大使将从来临周末起走访各小贩中心，向小贩讲解现有线上订餐与送餐平台，以及政府提供的相关补贴，加深小贩对数码科技的认识。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 群策群力行动联盟 小贩 线上平台 送餐 订餐 已婚男出轨不满被分手 威胁烧死按摩女 男子赌窟“出千” 遭暴打逼转7万 报警揭聚赌