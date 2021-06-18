行动联盟成立三方面助小贩数码化 数码大使本周末起摊位讲解送餐平台

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士指出，冠病疫情加速使用线上递送服务的趋势，预计这个趋势会持续下去，所以必须支持小贩顺应市场变化，积极采用数码化。

政府正式成立协助小贩采用线上送餐订餐平台的新加坡群策群力行动联盟，从三大方面帮助小贩跟上数码化步伐。作为启动第一步，数码大使将从来临周末起走访各小贩中心，向小贩讲解现有线上订餐与送餐平台，以及政府提供的相关补贴，加深小贩对数码科技的认识。