也曾被指在课堂上发表种族歧视言论 涉辱骂跨族情侣义安理工讲师被开除

涉嫌当街辱骂跨族情侣以及在课堂上发表种族歧视言论的义安理工学院讲师被院方开除。

义安理工学院昨天发声明表示，已经完成针对上述讲师的调查，该职员的确违反了学院的职员行为守则，因此决定终止其合约。

“我们的职员必须尊重本地社会的文化、宗教和种族差异，时刻维护世俗与公平的立场。对该职员的纪律处分体现了我们的承诺，那就是提供一个安全、包容并且互相尊重的校园环境。”