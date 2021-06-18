也曾被指在课堂上发表种族歧视言论 涉辱骂跨族情侣义安理工讲师被开除 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈歆媁 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 义安理工学院工程系讲师陈文利（音译，60岁）早前疑因反对跨族群恋爱，当街指责与辱骂一对情侣，被拍下视频并在网上广泛流传。他目前正在协助警方调查。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 涉嫌当街辱骂跨族情侣以及在课堂上发表种族歧视言论的义安理工学院讲师被院方开除。义安理工学院昨天发声明表示，已经完成针对上述讲师的调查，该职员的确违反了学院的职员行为守则，因此决定终止其合约。“我们的职员必须尊重本地社会的文化、宗教和种族差异，时刻维护世俗与公平的立场。对该职员的纪律处分体现了我们的承诺，那就是提供一个安全、包容并且互相尊重的校园环境。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 义安理工学院 种族歧视 已婚男出轨不满被分手 威胁烧死按摩女 男子赌窟“出千” 遭暴打逼转7万 报警揭聚赌