王瑞杰：我国须维持高道德标准 才能成为生物医药科学国际枢纽 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天在生物道德咨询委员会20周年大会上致辞时强调，生命科学研究的核心，是要确保这些科学与科技能够让人民受益，并与社会的立场一致。（取自王瑞杰面簿） 字体大小: 小 中 大 新加坡生物医药科学领域的核心是确保科学与科技能够改善人民的生活，不过我国也必须维持高道德标准，才能成为这一领域的国际枢纽，为人类实现科学与科技的所有潜能。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天在生物道德咨询委员会（Bioethics Advisory Committee，简称BAC）20周年大会上致辞时，阐述我国生物医药科学领域和委员会过去多年的努力，以及该领域下来的工作重点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 科学与科技 已婚男出轨不满被分手 威胁烧死按摩女 男子赌窟“出千” 遭暴打逼转7万 报警揭聚赌