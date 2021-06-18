王瑞杰：我国须维持高道德标准 才能成为生物医药科学国际枢纽

新加坡生物医药科学领域的核心是确保科学与科技能够改善人民的生活，不过我国也必须维持高道德标准，才能成为这一领域的国际枢纽，为人类实现科学与科技的所有潜能。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天在生物道德咨询委员会（Bioethics Advisory Committee，简称BAC）20周年大会上致辞时，阐述我国生物医药科学领域和委员会过去多年的努力，以及该领域下来的工作重点。