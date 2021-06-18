甘泽铨：外籍员工短缺现象会逐渐改善 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 何炳耀 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 边境管控收紧对依赖劳力的行业造成困扰，也间接影响人们生活，包括组屋与私宅工程延误。（何炳耀摄） 字体大小: 小 中 大 外籍员工就业人数过去一年来持续萎缩，导致不少行业人手短缺，人力部常任秘书甘泽铨说，这个趋势是周期性而非结构性的，就业人数日后会逐渐恢复。他前天在第一季劳动市场报告线上说明会说，外籍员工就业人数萎缩的现象只反映了边境管控收紧的影响，企业还是需要外籍员工。甘泽铨指出，除了需要大量人力的建筑业、海事业与加工业的外籍就业人数减少较明显之外，其他行业普遍也有这个现象，并且不分蓝领与白领。“我们预期外籍员工人数到了某个时间会开始增长。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 劳动市场 外籍员工 已婚男出轨不满被分手 威胁烧死按摩女 男子赌窟“出千” 遭暴打逼转7万 报警揭聚赌