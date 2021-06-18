甘泽铨：外籍员工短缺现象会逐渐改善

外籍员工就业人数过去一年来持续萎缩，导致不少行业人手短缺，人力部常任秘书甘泽铨说，这个趋势是周期性而非结构性的，就业人数日后会逐渐恢复。

他前天在第一季劳动市场报告线上说明会说，外籍员工就业人数萎缩的现象只反映了边境管控收紧的影响，企业还是需要外籍员工。

甘泽铨指出，除了需要大量人力的建筑业、海事业与加工业的外籍就业人数减少较明显之外，其他行业普遍也有这个现象，并且不分蓝领与白领。“我们预期外籍员工人数到了某个时间会开始增长。”