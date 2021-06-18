两集团探讨在实马高岛设本地最大光伏发电项目

裕廊集团和新加坡蚬壳集团探讨在实马高岛垃圾埋置场建设光伏场，一旦建成，将成为本地建在垃圾埋置场的最大型太阳能项目。

这个光伏场（solar farm）预计占地60公顷，相当于112个足球场，装机容量可达至少72兆峰瓦（MWp），约等于17万5000个组屋单位一年的用电量，且能减少3万7000公吨的碳排放。