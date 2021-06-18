两集团探讨在实马高岛设本地最大光伏发电项目

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来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

发布 / 2021年6月18日 5:00 AM

裕廊集团和新加坡蚬壳集团探讨在实马高岛垃圾埋置场建设光伏场，一旦建成，发电量可达至少72兆峰瓦，约等于17万5000个组屋单位一年的用电量，且能减少3万7000公吨的碳排放。（国家环境局提供）
裕廊集团和新加坡蚬壳集团探讨在实马高岛垃圾埋置场建设光伏场，一旦建成，发电量可达至少72兆峰瓦，约等于17万5000个组屋单位一年的用电量，且能减少3万7000公吨的碳排放。（国家环境局提供）

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裕廊集团和新加坡蚬壳集团探讨在实马高岛垃圾埋置场建设光伏场，一旦建成，将成为本地建在垃圾埋置场的最大型太阳能项目。

这个光伏场（solar farm）预计占地60公顷，相当于112个足球场，装机容量可达至少72兆峰瓦（MWp），约等于17万5000个组屋单位一年的用电量，且能减少3万7000公吨的碳排放。

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