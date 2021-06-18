两集团探讨在实马高岛设本地最大光伏发电项目 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 裕廊集团和新加坡蚬壳集团探讨在实马高岛垃圾埋置场建设光伏场，一旦建成，发电量可达至少72兆峰瓦，约等于17万5000个组屋单位一年的用电量，且能减少3万7000公吨的碳排放。（国家环境局提供） 字体大小: 小 中 大 裕廊集团和新加坡蚬壳集团探讨在实马高岛垃圾埋置场建设光伏场，一旦建成，将成为本地建在垃圾埋置场的最大型太阳能项目。这个光伏场（solar farm）预计占地60公顷，相当于112个足球场，装机容量可达至少72兆峰瓦（MWp），约等于17万5000个组屋单位一年的用电量，且能减少3万7000公吨的碳排放。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 裕廊集团 太阳能 实马高岛 国家环境局 谅解备忘录 能源市场管理局 毛广岛 蚬壳集团 已婚男出轨不满被分手 威胁烧死按摩女 男子赌窟“出千” 遭暴打逼转7万 报警揭聚赌