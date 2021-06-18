投身中文出版“四人帮”

希望帮助本地作者开拓海内外市场，并致力于培养新一批作家和读者，四名对华文文学、阅读与文化充满热忱的好友毅然辞去稳定的工作，携手创设新文潮出版社。

这四名年轻人是潘景鹏（35岁，左起）、汪来昇（33岁）、洪均荣（30岁）和陈文慧（29岁），他们原本都以非全职的方式参与出版工作，最近才破釜沉舟转为全职。

出版社社长兼总编辑汪来昇受访时说，他们四人其实一直都有投身出版、文学或者艺术领域的念头，但碍于现实顾虑，一直小心翼翼地处理自己的这个“理想”。

“阅读、文学和人文课题向来都是我们很在意的，冠病疫情期间我们终于倾听了内心的那把声音，在安稳和不安稳之间做出了抉择。”

汪来昇也说，出版社虽然才刚起步，但已经有不少作家愿意将作品交给他们出版，目前出版档期已经排到了明年中，也有不少读者通过网上书店订购书籍。“对于大家的支持，我们除了感恩，还是感恩。”

营运总监洪钧荣则认为，人到了30岁的时候有了一定的积蓄和工作经验，但没有养家糊口的重担，是时候放手一搏。

“我们原本是一个文学社，但作为一个社团让人联想到的是业余爱好，出版社则是正式的公司，提供服务。这个转型是我们向作家和读者坚定地表明立场，展现决心的时刻。”

创意总监陈文慧则希望，成立出版社能够为本地文学提供更多面市的机会，并鼓励人们探索文学和提升人文素养，在物质化的生活中，多一份思考和选择。

财务与人事总监潘景鹏近年来意识到，一般新加坡人离开学校后就很少有阅读的机会，更别说是华文读物。他认为，成立出版社能将更多优质本地作品和好书介绍给本地和海外的读者，也让本土作家走向世界的舞台。“希望鼓励作家努力写作，将好内容呈献给海内外读者。”