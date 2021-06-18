《联合早报》再访饮茶哥：我最大的成就是现在坐在你面前

以流利粤语高呼“三点几啦！饮茶啦！”的“饮茶哥”哥迪普·星（Gurdip Singh），在迅速蹿红后生活有什么变化？周末不出海维修船时，怎么利用宝贵的休息日？《联合早报》跟拍饮茶哥一整天进行深度访谈，了解他变成网红后的生活面貌。

休假的早晨，饮茶哥最常去吃早餐的两个地方是位于裕廊坊（Jurong Point）二楼的Malaysia Boleh以及文礼坊小贩中心，前者有他熟悉的家乡味，后者则有他最爱的港式云吞面。当天，饮茶哥带记者到文礼坊小贩中心买干捞云吞面和茶。摊贩们似乎都对他很熟悉，一见面就用广东话打招呼。

“一样，干捞面，加鸡脚！”饮茶哥用洪亮的声音对老板喊道。

由于现有防疫措施仍禁止堂食，饮茶哥选择骑着摩托车到花柏山，在山顶找个清净的角落独自用餐。饮茶哥说，在这段不能出国的日子里，他经常打包食物到花柏山上吃，静静地一个人看着远处的海港与城市风景线。

饮茶哥说，他休假时几乎所有行程都是独来独往，除了上花柏山，还喜欢骑车到小印度和实龙岗兜风。他笑道：“我是‘独行侠’，钟意一个人。”

在一些人眼里，形单影只的他看起来有些落寞，但在饮茶哥看来，一个人的生活也可以多姿多彩。疫情之前，他经常骑车到马来西亚新山游玩，两年前甚至曾一路骑至泰国。相较于更便捷的高速公路，他更喜欢走山路和小路，边走边看，甘榜（乡村）、山林、海边的风景一样也不错过。

在中国互联网上蹿红后，饮茶哥被广大网民视为反抗“996”高强度工作文化的“精神领袖”，但其实他的工作时长远不止996。饮茶哥一周工作五天半，加班是常态，每天早上7点半就出海工作，经常一做就是16个小时，到晚上11点、12点才回到家。周六如果老板指派任务，一出海也是一整天，甚至有时周日也需要加班工作。不过饮茶哥说，他这是有偿加班：“如果没钱拿，没人愿意做。”

在饮茶哥走红的视频中，他呼吁人们时间到了就该放下工作，喝茶休息，看似是教人们如何在工作中“摸鱼”（网络流行语，指上班偷懒的人）。但此次采访下来，我们更加了解了饮茶哥的工作态度：他不是“摸鱼党”，更没有“躺平”（网络流行语，指消极对抗社会过度竞争）。他认真工作，努力赚钱，但坚持工作与生活必须有一定的界限划分，工作上也极为重视维护员工的合法权益。

饮茶哥说：“做工还是要做工，我们一定要做工，不做工就没有钱。不过饮茶时间是我们的时间，吃饭时间是我们的时间。一定要勤力做工，赚钱，照顾家庭和父母。”