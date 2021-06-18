咖啡店32电眼 防食客吃霸王餐

全岛保安最严密咖啡店？义顺一家咖啡店内安装超过32个电眼，防食客吃霸王餐。

读者向《新明日报》通报，义顺11道第348座的一家咖啡店内装了32个闭路电视，顾客吃“霸王餐”的话，将会被“拍到”。

根据线索，记者走访时发现，咖啡店有煮炒、西餐、鸡饭、饮料、甜品等5个摊位，除了甜品摊独立经营之外，其余的都由咖啡店统一打理。

据观察，每个摊位前以及内部，都安装上了闭路电视。另外，用餐区以及咖啡店各个角落，都设置了电眼，柱子也贴出了多张告示，提醒食客“咖啡店受监控”。

驻店职员宅达（24岁）受访时表示，咖啡店于2017年底开业，初期并没那么多电眼。“后来不时会有人吃霸王餐，平均每周至少发生一次，最大一笔可损失过百元，老板决定安装电眼。”

据了解，以往食客坐下后，都由职员协助点餐，最后才带账单到饮料摊的收银台结账。至于打包的顾客，也必须统一在饮料摊结账。

宅达表示，全咖啡店有10名职员轮班，高峰期则有5至7人工作。

不过，平常时候，咖啡店可摆放50张桌子，满座时则可达200多名顾客，职员难以密切注意每一个人的举动。

目前，咖啡店的电眼已接近40个，以便做到零死角，全方位覆盖。

完整报道，请翻阅2021年6月18日的《新明日报》。