专家与居民： 红山景爆疫情4大原因

专家和居民认为，最近冠病疫情会在红山景等地方的巴刹和熟食中心扩散开来，主要有四大原因。

1）人多空间有限

受访的专家认为，巴刹和熟食中心的人多、空间有限，在这种拥挤的环境里，即使通风，病毒传播的风险还是比较大。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈副教授（Alex Cook）对《海峡时报》说，一些湿巴刹的摊位密集，加上在高警戒的防疫阶段里，有很多人依然一窝蜂到巴刹和熟食中心去，造成巴刹更显拥挤，因此巴刹虽然有自然通风，也容易造成病毒扩散。

他说，最近的感染群，就包括巴刹小贩、上巴刹的人和他们的家人。

临床微生物学与传染病学亚太学会会长淡马亚教授说，在通风的湿巴刹会出现感染群，意味着病毒是通过飞沫传播，以及触摸被病毒污染的表面传播。

2）买必需品地方风险较大

湿巴刹、熟食中心、超市和购物中心是人们前往购买食物和必需品的地方，所以，这些地方传播病毒的风险相对也比较大。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授说，现在很多人居家办公，社交活动也减少了，不过很多人还是得到购物中心、超级市场和湿巴刹购买日常用品和食物，这些地方就比较容易出现感染病例。

最近在红山景115座巴刹和熟食中心出现的感染群体，已经多达56人，成为本地第三大感染群。

附近的湿巴刹出现相关联的感染案例后，已经采取了防疫措施。附近的红山巴刹和熟食中心必须接受强制性的冠病筛检，在直落布兰雅通道巴刹和熟食中心的工作人员也接受了检测，该巴刹也关闭清洗和消毒。

在巴刹和熟食中心传播开来的，可能是传染力更强的德尔塔变种病毒，才会暴发感染群。

3）或染德尔塔毒株

卫生部较早时说，上个月底为止，本地有550人受德尔塔变种毒株感染。

张毅颖教授认为，德尔塔变种毒株的传染力更强，这么一来，被感染的人在社区里活动，例如去工作或逛街时，他们工作的地方和到过的公共场所都会有感染的风险。病毒可能从感染原点如巴刹，传播到工作地点和其他公共地方去。

不过，淡马亚教授认为，在本地巴刹熟食中心暴发的感染群，大概和德尔塔变种毒株无关。他指出，世界首起出现大感染群的是中国武汉的市集，这点和本地巴刹的传播很相似。

4）不遵守安全措施

社区内还是有人不遵守安全措施，有些乐龄人士可能也没有安全意识，没有戴好或没戴口罩。

受访的红山和直落布兰雅居民说，区里出现感染群，他们也看到不少人没有遵守冠病安全条例，例如没有把口罩戴好，甚至没戴口罩或不遵守安全距离条例。

一名住在红山的安全大使吴先生说，他曾经看到居民聚集在公共场所抽烟，多人聚集在一起讲话，有些人连口罩都没有戴好。