8岁男童花15小时 环岛骑118.95公里

8岁11个月大的小男生突破自我，花15个小时绕新加坡骑行118.95公里，获得《新加坡纪录大全》认证为年纪最小的环岛骑行者！

创下这项纪录的小骑士是最近刚满9岁的林智宣，他六岁开始骑两轮脚踏车，跟着妈妈马素贞（37岁）一起走南闯北看岛国风光。

马素贞今年（2021年）二月尝试了两次才成功环岛，儿子平时就是她的“小跟班”，听了也闹着要尝试。但接下来几个月多是阴雨天，两人等到5月23日才终于出发，两人早上7时30分出发，晚上10时30分才回到家，总共骑行了118.95公里。

环岛路线中除了安全的公园连道，还有一些路段必须骑行在公路上，马素贞这时就会让儿子骑在前方，一路上不断提醒他靠左，丝毫不敢马虎。

两人从金文泰的住家出发，一路走走停停，骑到东海岸一带时，林智宣已经腰酸腿疼，萌生了放弃的念头。但在妈妈的鼓励下，他进行一番拉伸运动后，继续踏上旅程，最终顺利完成征程。

马素贞笑说，儿子回到家后，连大腿上被裤子勒痕和淤青都没察觉，直接倒头就睡倒。“不过，他隔天又活蹦乱跳，问我今天要做什么？”

马素贞把两人的经历贴上一个拥有四万多人的骑行群组，超过千人点赞贴文，还称林智宣是年纪最小的环岛骑行者。这让马素贞突发奇想，将骑行路上保存的记录发给《新加坡纪录大全》，后来竟真的接获认证成功的通知。

林智宣腼腆地说，得到认证很高兴，也很自豪。他也立下让妈妈捏把冷汗的豪言壮语：“下次我要滑直排轮环岛！”

骑1公里换1元 奖金制度激励儿子

妈妈发挥巧思，用奖金制度激励儿子不放弃，还让他自己计算“赚”了多少钱，犹如出了道有趣的数学题，让生活与学习相得益彰。

马素贞说，两人骑行约50公里后，儿子就已经觉得非常疲累了。她平时从不强迫孩子，但为了让儿子完成挑战，她施展浑身解数与儿子“讨价还价”，包括平时不准吃的糖果、甜饮，要什么都可以买，唯一条件是买了就得自己背在身上。

马素贞后来更提出多骑行一公里就能赚取一块钱，借此激发儿子的斗志。

在马素贞提出这个建议后，林智宣开始结算自己完成骑行后能赚取多少奖金。马素贞说：“这刚好让他练习做数学，他总共赚了84元，过后很开心地上网买了自己喜欢的玩具。”

骑车赏血月被“粉丝”认出

环岛后信心大增，无论到哪里都觉得可以骑车去，让妈妈哭笑不得。两人后来骑车去看血月时还被“粉丝”认出，让小朋友感到很害羞。

马素贞说，自己环岛时虽然觉得很困难，但带着儿子时却因精神紧绷，直到回家才觉得疲累。

她笑说：“多参与户外活动能培养他独立、自信的性格。他完成环岛后，去哪里都觉得可以骑车，有时候挺让人哭笑不得的。”

上个月，本地可看到特殊天文现象“血月”时，母子俩便相约去赏月，结果林智宣又提出要从金文泰骑行至滨海湾赏月，期间他们还被网友认出。一名阿叔对他说：“我认识你！你是完成环岛骑行的那个男孩。”

林智宣害羞笑说：“虽然觉得有点奇怪，但很开心。”