男子赌窟“出千” 遭暴打逼转7万 报警揭聚赌

在疫情期间到工业大楼参加非法扑克聚会，“出千”被人逮正着，“老千”想要花数百元赔钱了事，但其他赌徒不罢休，对他拳打脚踢，逼他解锁手机强行转走他银行户头的七万元，还要他签下“借据”才放他离开。

“老千”逃脱后，负伤跑到银行阻止转账，但银行要他报警，他到警局报案，称他被一群非法赌徒勒索七万元，导致多人被捕。

其中提供场地让人聚赌的陈友明（译音，26岁）昨天承认三项动粗、触犯公共赌馆法令、以及触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，剩余一项罪名交由法官考虑后，被判坐牢三周及罚款8000元。

根据案情，被告去年7月与另一人合租Northstar@AMK工业大楼的单位。他在同年7月28日晚上，同意让一名朋友用单位主办一场德州扑克聚会。

聚会在10时左右开始，被告隔天凌晨1时半左右到场。到了凌晨3时左右，被告和聚会的主办者得知友人出千，因此将“老千”拉进一个小房间对质。

32岁的“老千”喊枉，称不小心盖住了两张牌，不是故意把它们藏起来。主办者坚持要求“老千”赔偿5万元，“老千”只愿意赔偿900元，称银行户头就只有那么多钱。

主办者恼羞成怒，一拳打断“老千”的鼻子，要他老实交代银行里有多少钱。“老千”不肯说，众人开始搜身。

过程中，被告抓着“老千”的头颅上下摇晃，其他人则对“老千”拳打脚踢。

主办者找到“老千”的手机，逼他解锁，并通过手机的应用程序，发现“老千”的银行户头里有7万3000元。主办者把7万元转进一个朋友的银行账户后，要“老千”签下一张“借据”才放人。

完整报道，请翻阅2021年6月18日的《联合晚报》。