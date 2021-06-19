下周调整解封计划 堂食室内运动恢复每组限两人

卫生部文告指出，只要下来没有出现超级传播者事件或大型感染群，堂食、室内运动这类不戴口罩的较高风险活动人数限制，将能在7月中旬上调至最多五人，确切日期迟些宣布。

从下周一（6月21日）起，本地将恢复堂食和室内运动，但每组不得超过两人。到7月中旬，除非出现超级传播者事件或大型感染群，这些活动的人数限制将调高至五人。

因社区出现隐藏病例，政府决定调整解封计划。从本月21日起，较高风险的活动如在饮食场所内堂食、不戴口罩在室内做运动，将得以恢复，但限制在两人以内，而不是较早前所宣布的最多五人。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇昨天在记者会上说：“这是更为谨慎的做法，以减少社区病例激增以及大型感染群形成的风险。”

根据卫生部的文告，餐饮场所仅限两人一组堂食，超过两人、并来自不同家庭的公众不能分桌堂食。同时，为避免公众在餐饮场所内大声说话，导致病毒传播，餐饮场所也不准播放音乐。

财政部长黄循财在记者会上回复媒体的询问时说明，跟之前一样，来自同户人家的大组食客能够到餐饮场所，分成两人一桌堂食。不过，来自不同住家的大组食客则不能这么做。

“很遗憾的，随着本地近期暴发的病例以及红山出现大型感染群，我们无法按照原定计划进入第二阶段的逐步解封，必须做出调整。”

卫生部文告指出，只要下来没有出现超级传播者事件或大型感染群，堂食、室内运动这类不戴口罩的较高风险活动人数限制，将能在7月中旬上调至最多五人，确切日期迟些宣布。

黄循财：可能导致许多生意结业 推迟至无病例才解封不实际

黄循财说，有人建议当局推迟解封，直到本地连续几天几乎没有出现确诊病例。然而，德尔塔（Delta）变种病毒传播力强，若采取这一策略，意味着本地下来几个月都须实施限制措施，导致许多生意结业，做法不实际。

也有人认为，既然本地已有疫苗，因此可照原定计划解封，出现感染群也无须过度反应。不过，黄循财指出，我国的疫苗接种率不足以提供足够的保护。目前，我国有35%的人口已接种两剂疫苗，49%接种一剂疫苗。年长者的接种率超过60%，但七旬年长者的接种率仍不够高。

“如果我们过早解封，可能出现大型感染群，让我们疲于应付，弱势群体的住院率甚至是死亡率，可能提高。”

他说，其他国家如英国正出现这样的状况，因此我国选择谨慎而行，将解封分成两个步骤进行，以争取时间为民众接种疫苗。

当被询及目前有熟食中心出现感染群，当局下来为何还允许两人一组在熟食中心堂食时，颜金勇解释，病毒传播的主要风险来自于用餐这一行为，并非仅限于熟食中心。

他指出，红山景巴刹与熟食中心感染群的病例不完全来自熟食中心，有一些是零售店铺的摊贩。“考虑到公众在餐饮场所会拿下口罩用餐，我们采取了更谨慎的措施，调整了解封的计划。”

哈莉玛总统昨日也在面簿贴文指出，相信民众对当局的宣布反应各异，一些民众和业者对于恢复两人堂食和室内运动表示欢迎，一些或感到失望。她也说，希望人们能够了解，谨慎解封是必要的。

“社区病例的上升和红山景感染群提醒我们不能掉以轻心，抗疫跨部门工作小组经过多方面的考量，才宣布这些措施，是妥善的权衡之举。”