疫情下推出教育补助金等额外援助 华助会去年开支3350万元历来最高 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年6月19日 5:00 AM 昨天在华助会第29届常年大会结束后，担任华助会董事会主席的卫生部长王乙康（左三）与媒体分享华助会项目与计划。华社自助理事会成员交通部高级政务次长马炎庆（右起）、教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲、交通部高级政务部长徐芳达、卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，以及贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲也列席。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 华助会去年较大的开支包括因疫情推出的额外援助，如教育补助金和裁退援助金。其中，1万零20户家庭在教育补助金计划下受惠，发放金额累计519万8445元；400户家庭获得裁退援助金，发放款额总计11万9800元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 通货膨胀 回教社会发展理事会 印度人发展协会 弱势群体 华社自助理事会 淡马锡理工700万元设先进制造中心 国大与南大首推 热带绿色数据中心测试平台