疫情下推出教育补助金等额外援助 华助会去年开支3350万元历来最高

订户

来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

发布 / 2021年6月19日 5:00 AM

昨天在华助会第29届常年大会结束后，担任华助会董事会主席的卫生部长王乙康（左三）与媒体分享华助会项目与计划。华社自助理事会成员交通部高级政务次长马炎庆（右起）、教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲、交通部高级政务部长徐芳达、卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，以及贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲也列席。（林泽锐摄）
昨天在华助会第29届常年大会结束后，担任华助会董事会主席的卫生部长王乙康（左三）与媒体分享华助会项目与计划。华社自助理事会成员交通部高级政务次长马炎庆（右起）、教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲、交通部高级政务部长徐芳达、卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，以及贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲也列席。（林泽锐摄）

字体大小:

华助会去年较大的开支包括因疫情推出的额外援助，如教育补助金和裁退援助金。其中，1万零20户家庭在教育补助金计划下受惠，发放金额累计519万8445元；400户家庭获得裁退援助金，发放款额总计11万9800元。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容