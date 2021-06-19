疫情下推出教育补助金等额外援助 华助会去年开支3350万元历来最高

华助会去年较大的开支包括因疫情推出的额外援助，如教育补助金和裁退援助金。其中，1万零20户家庭在教育补助金计划下受惠，发放金额累计519万8445元；400户家庭获得裁退援助金，发放款额总计11万9800元。

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