淡马锡理工700万元设先进制造中心 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年6月19日 5:00 AM 淡马锡理工学院开设的先进制造中心着重采用人工智能及跨学科合作，“实时”制造工厂让学生有机会亲自参与产品的生产过程，为他们未来踏入制造业工作做准备。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 淡马锡理工学院昨天宣布在校园内开设700万元的先进制造中心，除了让不同学科的学生有更多机会参与产品制造，通过体验式学习提升他们对制造领域的理解和兴趣，也增加商业伙伴和学生的合作机会。这是本地首个设在高等教育学府内的先进制造中心（Advanced Manufacturing Centre），总面积约800平方米。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 制造业 淡马锡理工学院 人工智能 竞争力 地铁上拍视频 追问乘客学历种族 妇女涉种族歧视被控 国大与南大首推 热带绿色数据中心测试平台