淡马锡理工700万元设先进制造中心

淡马锡理工学院昨天宣布在校园内开设700万元的先进制造中心，除了让不同学科的学生有更多机会参与产品制造，通过体验式学习提升他们对制造领域的理解和兴趣，也增加商业伙伴和学生的合作机会。

这是本地首个设在高等教育学府内的先进制造中心（Advanced Manufacturing Centre），总面积约800平方米。