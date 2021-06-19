擅闯宿舍四小时 国大生偷拍两女生洗澡

国大生擅闯宿舍，短短4小时内，用手机偷拍两名女大生冲凉画面4次。

被告是24岁的乔纳森（Jonathan Angga Dharmawan Jie），面对6项包括偷拍、擅闯和触犯影片法令的控状。他案发时是国大工程科学（Engineering Science）3年级学生。

案情显示，被告在2019年8月27日晚上10时，擅闯国大大学城一间宿舍，他在隔天午夜12时23分，发现一名25岁女大生在共用浴室里洗澡。由于浴室门下方是百叶门设计，被告色心大起，前后两次用手机，从缝隙中偷拍女大生冲凉。

女大生洗完澡后，穿衣服时，看见缝隙中出现一张人脸，她吓得往后退，但打开浴室门时，已不见被告踪影。

到了凌晨4时11分，被告又发现一名22岁女大生在洗澡，以同样方式，两次偷拍女大生冲凉的画面。女大生冲洗头发时，看见门缝出现手机，她大喊一声，被告则在外头喊了一声“喂！”，并制造了家具移动和脚步声。

女大生打开浴室门后，看见被告站在外头。她立即通知校园保安，并表示如果被告想洗脱嫌疑的话，就该让保安人员检查他的手机。

保安人员赶到现场后，从被告手机里的垃圾箱，发现偷拍影片。

被告昨午（6月18日）认罪，案展下个月19日下判。

完整报道，请翻阅2021年6月19日的《新明日报》。