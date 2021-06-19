电梯内测体温引议 阿叔执勤公众忧

为了防疫，邵氏中心在货运电梯内放置体温测量仪，甚至还安排一名阿叔在电梯内监督，引发公众热议。邵氏中心回应表示，这么做是为了避免公众绕过安全监测进入商场。

面簿最近流传一张照片，指邵氏中心的货运电梯内设“安检处”，摆放了一台体温测量仪，还有一名年长员工坐着监督，结果引起公众热议，担心工作人员一旦感染，后果不堪设想。发帖人表示，已向管理层反映，也向有关部门投诉。

《新明日报》记者昨日（6月18日）走访时，一名60多岁员工坐在电梯内当“电梯阿叔”，负责确保进出人员测量体温以及进行SafeEntry登记，也协助乘搭电梯者按电梯。据观察，电梯内贴有SafeEntry的QR码，也有告示说明在高警戒解封第二阶段间，使用货运电梯的送货员，必须测量体温与SafeEntry登记。

告示也注明，货运电梯的周日运作时间从早上10时开始至中午12时，之后两个小时会安排清洁，再从下午2时运作至傍晚6时。

中心发言人：电梯通风良好

对此，邵氏中心回复《新明日报》询问时表示，邵氏中心自疫情开始保留了所有员工，阿叔已当电梯服务员多年，职责是避免有人占用货运电梯，尤其在高峰时段，确保电梯顺畅运行。

“安全距离大使本月1日向我们强调，货运电梯可能被公众滥用来进入商场，避开SafeEntry要求及体温测量，我们因此安排电梯服务员承担额外职责，准备好所需设备后，于本月7日开始进行SafeEntry监督。”

发言人也说，货运电梯通风良好，乘客也不会停留太久，电梯每两个小时也会进行一次消毒和清洁。此外，所有员工也遵守安全管理措施，每天量体温两次，工作时间都必须佩戴口罩。

“我们目前只有一位电梯服务员，若遇到任何问题，保安人员会进行协助。公司将会继续检讨和改进现有措施，确保符合安全管理措施。”

完整报道，请翻阅2021年6月19日的《新明日报》。