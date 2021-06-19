涉“无罩”被捕向外媒申诉 洋汉：警方应该放人 我要立刻回英

39岁洋汉自己不戴口罩搭地铁，还劝说一名阿叔脱下口罩，因涉公共滋扰和违反安距条例遭警方逮捕。男子接受调查期间护照被没收，他近日向英国《每日邮报》申诉，新加坡警方应该让他立刻回英国，因为他“不想留下来”。

《联合晚报》早前曾报道，一名洋汉5月时没戴口罩搭地铁，让周围的乘客感到不舒服，于是纷纷起身远离。

这一幕被网友拍下，上载到网上的视频显示一名乘客劝他戴上口罩，还有人递了一个口罩给了他。他没有收下，反而露出不以为然的表情，乘客无奈地把口罩放在他旁边的座位上。

视频中可隐约听到洋汉对劝请他戴口罩的乘客说：“我从来不戴口罩。”

另有目击者透露，他甚至试图劝说一名年长人士别戴口罩。

英国《每日邮报》前天发布一篇报道，指洋汉本杰明（Benjamin Glynn）申诉，自己因为留在新加坡接受调查，护照被没收所以不能回到英国。

本杰明说：“我根本不知道有人在拍摄，视频中的我刚下班回家，搭乘地铁时没戴口罩。”

警方5月9日上门将他逮捕，本杰明自称被关押了28小时才被保释。

本杰明说：“我不相信口罩能保护我不被冠病病毒感染，如今我一个人被困在异国他乡，不知道何时才能有结果，我只能等待。”

他告诉《每日邮报》说：“执法人员曾透露，等待时间可长达12个月，若罪成可被判最长6个月监禁。”他认为目前的情况“很荒谬”，他说：“就让我走吧！反正我已经想离开这个国家了。”

警方早前回复《联合晚报》询问时指出，男子因涉公共滋扰以及违反安全距离条例被捕。“所有人都该认真对待安距条例，警方不会容忍有人公然无视法律，故意违反安距条例。”

案件仍在调查中。

根据我国法令，不戴口罩或没有带好口罩可触犯冠病临时法令，若罪成可被判不超过1万元，监禁长达6个月，或两者兼施。

此外，若公共滋扰罪成，可被判监禁长达三个月，罚款最高2000元，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2021年6月19日的《联合晚报》。