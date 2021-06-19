打对面摊豆腐嫂去年坐牢 豆腐叔再控推打失智母

继暴打对面摊豆腐嫂被判监禁四个月后，美玲巴刹豆腐叔昨日（6月18日）再现国家法院，他涉嫌与84岁失智母吵架后，两度把坐轮椅的母亲推撞楼梯围栏，害母亲摔出轮椅，接着还拉扯母亲的头发，并挥拖鞋猛打她，直到女佣介入才停止。

曾在美景路的美玲巴刹暴打对面摊贩豆腐嫂林锦莲的豆腐叔林宏顺（64岁），昨日再次出现在国家法院，承认一项蓄意伤人罪。

案情揭露，林宏顺住在菜市道第37座组屋，他的母亲也住在同座同层的另一个单位。被告的母亲患失智症，坐在轮椅又无法自理，家人因此聘请一名女佣照顾她。

2020年8月7日傍晚，女佣带着被告的母亲到被告的家串门子，当时被告的妻儿都不在家。

到了晚上约7时许，被告与母亲开始发生争执，母亲嚷着要下楼，女佣便在被告的指示下推着她离开被告的住家。

这时，被告接手把母亲推出屋外，还刻意把轮椅推向楼梯间的围栏，导致轮椅撞上围栏，母亲摔下轮椅。

女佣见状上前把被告的母亲扶上轮椅，被告也上前帮忙。怎知，当女佣要把被告的母亲推回家时，被告再次接过轮椅，并再次把轮椅推向围栏，猛烈的撞击力导致被告的母亲再次摔下轮椅。

被告这时抓着母亲的头发，又用拖鞋打她的左手三次，直到女佣阻止才停手。

被告接着帮女佣把母亲扶上轮椅，女佣这回立刻把被告的母亲推回家。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年6月19日的《联合晚报》。