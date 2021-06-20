黄循财：接种率达标后户外或可免戴口罩

黄循财指出，待大部分人口接种后，冠病或被视为与人们永久共存的地方性流行病，其威胁与一般流感无异，大家就能逐渐回归正常生活。

一旦我国大部分人口完成疫苗接种，政府就能探讨放宽防疫措施，包括日后在户外可能无须戴口罩，只有在传播风险较高的室内场所才须戴上。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨晚（6月19日）参与Mustsharenews.com的面簿直播节目时，勾勒人们在疫苗接种率达到高水平后，能如何让生活回到正轨。

他形容，届时人们的生活能最大程度地回归正常，“我们将能放宽许多现有安全管理措施，可以举办演唱会、足球赛，以及体育赛事等……”

此外，政府到时也将评估是否有必要继续要求人们戴口罩。“我认为有可能的是，若是在户外，可能不必戴口罩，但若是在室内，而且是风险较高的环境，就可能还是得戴。”

王乙康：逾半数国人已接种第一剂

我国对疫苗接种人口比率设下两个阶段性目标，下一步是希望在8月让全国一半人口完成疫苗接种，并在10月或更早把这个占比推高至四分之三。

根据卫生部长王乙康昨天在面簿贴文透露的数据，目前有超过50％人口接种了至少一剂疫苗，完成两剂的有约36％。卫生部也补充说，截至前天，逾280万人已接种至少一剂疫苗，其中约200万人完成两剂接种。

黄循财指出，待大部分人口接种后，冠病或被视为与人们永久共存的地方性流行病（endemic），对人们的威胁与一般流感无异，大家就能逐渐回归正常生活。“但在目前，由于接种率还不够高，我们仍须实施一切控制和预防措施，以免暴发大型感染。”

当被问及是否有必要接种追加剂，黄循财说，证据显示全国疫苗接种计划施打的辉瑞和莫德纳疫苗，能提供至少一年保护，但显然不是永久性的。

政府认为有必要让人民接种追加剂，目前已在探讨经过这一轮全国接种后，可如何继续推行接种计划。若冠病成为地方性流行病，人们将得定期接种疫苗。

王乙康昨天也在面簿贴文中提及，政府会尽快为所有人接种。虽然全球对疫苗的需求甚高，供应受限，但当局将努力确保疫苗能按时到货，并尽早开放更多时段供人预约接种。

他也进一步说明，当冠病成为地方性流行病，意味着病毒会不断变种和在社区中传播，如同流感一样，因此人们必须适应与病毒共存。

“庆幸的是，过去一年里我们建立了应对能力。现在已可以快速地检测、追踪和隔离接触者，也已为好一些人接种疫苗。有了这些防护措施，我认为往后不须再采取病毒阻断措施，可以让多数商家维持运作，大家的日常生活也可以继续。”

但王乙康说，要往前更进一步，帮助餐饮场所和健身房继续开放，甚至恢复旅游，新加坡疫苗接种率必须再提高，才能在病毒扩散时更好地保护大家。

针对提高疫苗接种率的重要性，数名传染病专家受访时认为，接种率须达七成至九成，人们才能恢复稳定的正常生活。