感染群扩大至70人 红山景八座组屋 所有居民今明强制检测

红山景第119 座组屋的九户住家至今共有21 人确诊，该区一些组屋的污水样本也测出病毒碎片，八座组屋的所有居民今明两天须强制受检，访客则可自行决定是否受检。

我国昨天（6月19日）新增的14起冠病社区病例中，五起与红山景巴刹与熟食中心有关，该感染群累计扩大至70人。

卫生部透露，红山景一带可能出现冠病传播，红山景第119座组屋的九户住家至今共有21人确诊，该区一些组屋的污水样本也测出病毒碎片，八座组屋的所有居民今明两天须强制受检。

根据卫生部昨晚发的文告，红山景巴刹与熟食中心感染群的新增病例中，有两人早前已被隔离，分别是42岁的南洋理工学院女技术执行员和在Paxxus有限公司工作的45岁营运人员。

这个感染群另外三起新病例则是当局主动检测红山景一带居民时发现的。他们分别是81岁退休男子、41岁印度尼西亚籍女佣和在J. Roger Preston Ltd从事行政工作的35岁女子。

在红山景第119座组屋发现的21起病例中，15人属红山景巴刹与熟食中心感染群、四人属Pacific Law感染群，其余两人是昨天通报的无关联病例。

所有住在红山景第116、117、118、119、124A、124B、125和126座组屋的居民须强制受检，除非他们自本月15日起的检测结果已呈阴性，就可选择是否再次受检。

为筛检出社区中的无症状病例，本月5日至19日间曾与上述八座组屋居民接触，或曾到访这些组屋的公众也可自愿受检。

无论是强制或是自愿接受检测，公众都可按照组屋地点前往第125A（第116和117座居民）、118A（第118和119座居民）或128A（第124A、124B、125和126座居民）座凉亭受检。所有居民必须携带身份证。

卫生部仍在调查红山景一带的病例关联及感染源。当局吁请居民若感到不适应立即就医，在等候检测结果期间也尽量减少社交互动。

庙弯与合乐路一带摊贩和店员须强制受检

此外，于合乐路第51座张贴的告示显示，庙弯熟食中心、合乐路熟食中心、以及庙弯第34、36、38、40和46座商店及商业单位的所有员工和租户都须在今天强制受检。检测站设在合乐路第51座多层停车场底层。

昨天新增的四起无关联病例当中，两起是当局主动检测红山景第115座和第116座访客时发现的，分别是86岁本地退休女子和44岁印尼籍女佣。女佣已接种疫苗。

当局在为红山弄第86座进行检测时也发现，一名在红山地铁站Bakery Point工作的31岁越南籍女糕点师傅确诊感染冠病。

两新感染群与外籍女佣有关

剩余一起无关联病例是一名46岁家庭主妇。她在本月16日开始发烧和伤风，前天上综合诊疗所求医，随后确诊。她已完成疫苗接种。

昨天也新增两个与外籍女佣有关的感染群，相关病例主要是她们的同屋住户。

其中一个新的四人感染群与本月16日确诊的47岁印尼籍女佣有关，该名女佣当天被列为无关联病例。

与她有关的三起新病例都与她同住，分别是66岁退休男子、89岁退休老妇，以及在丰隆金融从事行政工作的64岁女子。三人此前已被隔离，64岁女子出现症状时却未通报，之后才受检确诊。

另一个新感染群与本月16日确诊的32岁印尼籍女佣有关，该名女佣当天同样被列为无关联病例，与她同住的84岁老妇同日通报确诊。

这个感染群的新病例是一名30岁印尼籍女佣，她曾与该名32岁女佣有过密切接触，此前已被隔离。她并未出现症状，隔离期间受检后确诊。

Tektronix工程师感染群则再添一起病例，新确诊的是一名就读于康培中学的14岁男生，最近一次到校是上月18日。他是确诊工程师的同住家属，该感染群扩大至八人。

新增的七起输入病例都是返新公民或永久居民，他们分别从印度、泰国和阿联酋入境，抵新后已履行居家通知。

截至昨天中午，我国累计6­万2403起冠病病例。其中，153名病患留院治疗，一名病患在加护病房留医，另193名病患在社区护理设施隔离。