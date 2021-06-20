附近出现确诊病例 中峇鲁摊贩遭遇疫情以来“最冷清星期六” 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年6月20日 5:00 AM 周六上午约11时，中峇鲁熟食中心一片冷清，只有零星摊位有人排队点餐。以往的周六全部档口都会开门营业，不过据记者观察，昨天超过一成摊位铁门紧闭。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 红山与中峇鲁一带多个地点出现冠病确诊病例，加上中峇鲁巴刹与熟食中心摊贩过去两天接受强制检测，让不少民众误以为该地区出现确诊病例而避免前往。原本是热闹时段的周六上午，现场一片冷清。有摊贩形容，自中峇鲁一带传出有确诊病例后，经历了“疫情以来生意最差的一天”。《联合早报》记者昨早走访中峇鲁巴刹与熟食中心，发现无论是一楼的巴刹还是二楼的熟食摊，人流相较以往的周六，有明显的下降。热门摊位前大排长龙的场景不再，一些档口甚至是门可罗雀。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中峇鲁 巴刹 熟食中心 冠病 红山 生意 酿豆腐 阿叔口罩不戴好 还呛乘客：你是警犬 疫情下分隔1年多 马国男：狮城妻结新欢铁心断9年婚