附近出现确诊病例 中峇鲁摊贩遭遇疫情以来“最冷清星期六”

红山与中峇鲁一带多个地点出现冠病确诊病例，加上中峇鲁巴刹与熟食中心摊贩过去两天接受强制检测，让不少民众误以为该地区出现确诊病例而避免前往。原本是热闹时段的周六上午，现场一片冷清。有摊贩形容，自中峇鲁一带传出有确诊病例后，经历了“疫情以来生意最差的一天”。

《联合早报》记者昨早走访中峇鲁巴刹与熟食中心，发现无论是一楼的巴刹还是二楼的熟食摊，人流相较以往的周六，有明显的下降。热门摊位前大排长龙的场景不再，一些档口甚至是门可罗雀。