Cosplay嫲网赌赢18万？阿嫲报警打假

“雪莉”（Shirley）变“莉莉”（Lily），此“莉”非彼“莉”！角色扮演（cosplay）阿嫲申诉肖像被利用，无端端被传因为参与网上赌博赢了18万元，还一口气花了六万元买各类植物布置住家。她怀疑自己成了赌博集团用来诱人的“工具”，已经报警。

本地最年长的角色扮演（cosplay）阿嫲蔡金莲（75岁）因10年前起大胆参与角色扮演而爆红网络，昨日（6月19日）她却在自己的面簿申诉，指自己的照片疑被赌博网站利用。

她受访时告诉《联合晚报》，前天深夜自己突然接到朋友的短信，赫然发现自己的照片被赌博网站盗用，还被取了新名字叫“莉莉”。

“整个故事完全是胡编乱造，故事中这名叫‘黄莉莉’的女子，是个55岁疯狂喜欢花草植物的女子。”

她说，故事编造的情节也十分夸张，说她先花了三万元买了一批植物，结果植物却没有如期运到。她不死心，又再花三万元重新买了植物，把它们摆放在花园中，然而这却引起了邻居的怀疑，不解为何濒临破产的莉莉一夜之间有这么多钱买花草。

“故事下一秒忽然话锋一转，说‘莉莉’是玩了网上赌博游戏，结果赢了18万元，之后她便用这批钱给自己买了新公寓和这批植物，文中还附上了赌博游戏的链接，称下一期奖金有足足30万，让大家快去参加。”

为了让网友更加信服，网站中还伪造了一张本地银行的账户转账记录，里面有一笔18万5000元的入账记录。

蔡金莲表示，这一切让她觉得很惊讶，立刻在面簿发文提醒大家不要上当，昨天一早也在儿子的帮助下报警。

警方受询问时证实这起报案，目前正在跟进此事。

完整报道，请翻阅2021年6月20日的《联合晚报》。