好心人订百包鸡饭 助烧腊老板渡难关

温情满人间！牛车水好心烧腊摊摊贩，冠病疫情期间生意已不好，却坚持要帮人，还让街坊赊账，大呼“快顶不住”。新闻见报后，读者纷纷被感动，不约而同前来光顾，其中有好心人还一口气订下100包鸡饭，连赊账的20多包也买单，让摊贩免费派送。

《联合晚报》前天（6月18日）报道，位于牛车水大厦熟食中心的335港式烧腊摊位的两名摊主蒋天球（57岁）和孙维英（64岁），疫情期间推出两元一盘的鸡饭，希望能帮助经济上有困难的街坊，甚至让街坊赊账，有人一连赊了20多包鸡饭，之后再也没出现。由于生意一落千丈，连周转都成问题，他们也快“顶不住”了。

摊主孙维英告诉《联合晚报》，新闻见报后，当晚就有读者看了报道后，立刻前去光顾，买了20多元的鸡饭，给她加油打气。

昨天早上，面簿平台“走，新加坡”（Let’s go, Singapore）的创办人薛淑钦（35岁，资深工程执行员），同样在看到报道后，深感小贩难做，亲自到摊位支付100包鸡饭的钱，包括赊账20多包，并亲手把200元交给孙维英。

薛淑钦受访时说：“看到孙维英在生意难做时，仍让贫穷的客人赊账，让我很感动，而且做吃的比较辛苦。所以20多份赊的账，我买单，相信他们是逼不得已才赊账。另外70几份，就请住在牛车水附近生活较辛苦、需要的人直接到摊位领取，领完为止。”

当时正在备料，准备开档的孙维英感激地说：“我真的很感恩。牛车水一带有较多单身或孤老无依的年长者，我会请他们来领取鸡饭。”

除了薛淑钦之外，一名住在附近的60多岁阿叔，也是在读了《联合晚报》的报道后，特地前来光顾。虽然他只买了一包鸡饭，但小小的举动却让人感到窝心。

完整报道，请翻阅2021年6月20日《联合晚报》。