本地新增九社区病例 八天来重新回落至个位数

我国昨天新增九起冠病社区病例，时隔八天再次回落至个位数。不过，其中有五起暂无关联，为本月12日以来无关联病例最多的一天。

根据卫生部文告，五起无关联病例中，两人是卫生部为红山景和红山弄一带的访客和员工进行监控检测时发现的，他们是52岁建屋发展局男工程师和22岁女牙医助理。

男工程师因到访过红山景，前天接受检测，同天稍迟开始发烧、咳嗽和喉咙痛，并在隔天确诊。女牙医助理则在全民牙科的红山地铁站分店工作，工作时穿戴全套个人防护装备。她已接种两剂疫苗，前天接受检测后确诊，没有出现症状。

无关联病例也包括一名83岁退休老妇，她16日开始发烧咳嗽，18日才求医，隔天确诊。

与她同住的81岁退休老妇同样确诊。这名81岁老妇也初步确诊感染德尔塔（Delta）变种毒株，有待进一步检测确认。

其余两起无关联病例是80岁退休老妇，以及任职于保诚（Prudential）的24岁财务顾问。

老妇前天因与冠病无关的病症入住中央医院，并因发烧接受检测，同天确诊。财务顾问则是前天发烧和喉咙痛，同天到全科诊所求医和检测。

红山景巴刹再增三起病例

红山景巴刹与熟食中心感染群昨天再增三起病例，累计确诊人数扩大至73人，其中两人是86岁退休老翁和63岁货仓女助理。

退休老翁与早前确诊的41岁印度尼西亚籍女佣同住，是通过当局主动检测红山景组屋访客时被发现染疫。货仓女助理的同住家属则是经常到访红山景巴刹与熟食中心，并在早前确诊的德士司机。

另一人是在中峇鲁酿豆腐咖啡店当摊位助手的35岁越南籍男子，他本月14日因咳嗽和喉咙发炎，到诊所求医和检测。由于他接触过早前确诊的两名摊位助手，自15日起接受隔离。

英兰妮澄清：中峇鲁巴刹酿豆腐摊位无人确诊

负责丹戎巴葛—中峇鲁区事务的丹戎巴葛集选区议员英兰妮昨晚在面簿贴文中澄清，中峇鲁巴刹的酿豆腐摊位无人确诊，一些公众误把这巴刹摊位混淆为出现确诊病例的中峇鲁酿豆腐咖啡店。

她也透露，惹兰孟比那第18座组屋和中峇鲁巴刹的摊贩和租户，绝大多数已在上周五和周六完成冠病检测，结果均为阴性。还有少数人昨天受检，结果尚未出炉。

昨天新增11起冠病确诊病例，除九起社区病例，另两起输入病例分别是从沙特阿拉伯返新的本地男子，以及一名印尼籍女佣。

截至昨天中午，本地有关联社区病例的七天移动平均为12.4起，无关联社区病例则是三起。

卫生部也说，四个现有感染群在过去28天的两轮病毒潜伏期都未出现新病例，昨天脱离感染群名单。目前活跃感染群累计37个。