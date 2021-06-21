到中央医院探病超过20分钟须先检测

从今天起，到新加坡中央医院探病的访客以及预先登记的看护者，如果要在病房逗留超过20分钟，须先做免费的抗原快速检测。

中央医院昨早在面簿上公布这个消息时说，这是配合我国进入高警戒第三阶段逐步解封而采取的预防措施。无论访客是否已接种冠病疫苗，都必须遵守这项检测规定。

根据中央医院官网资料，访客须到设在院内鲍尔楼（Bowyer Block）的抗原快速检测（ART）中心登记，之后到等候区等候检测。这种快筛检测20分钟就能有结果，如果呈阴性，访客会得到一张表明检测结果的贴纸，就能到病房探病。检测结果有效日只限当天，若距离上次检测已超过24小时，访客必须再做检测。