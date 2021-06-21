到中央医院探病超过20分钟须先检测 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 从今天起，到新加坡中央医院探病的访客以及预先登记的看护者，如果要在病房逗留超过20分钟，须先做免费的抗原快速检测。中央医院昨早在面簿上公布这个消息时说，这是配合我国进入高警戒第三阶段逐步解封而采取的预防措施。无论访客是否已接种冠病疫苗，都必须遵守这项检测规定。根据中央医院官网资料，访客须到设在院内鲍尔楼（Bowyer Block）的抗原快速检测（ART）中心登记，之后到等候区等候检测。这种快筛检测20分钟就能有结果，如果呈阴性，访客会得到一张表明检测结果的贴纸，就能到病房探病。检测结果有效日只限当天，若距离上次检测已超过24小时，访客必须再做检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中央医院 抗原快速检测 探病 冠状病毒19 曾用假护照非法入境我国 印尼商人前天已遣返印尼 游“行”万里