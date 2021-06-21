红山景八组屋1100多个单位 居民强制受检纷纷按时抵场 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 红山景八座组屋1100多个组屋单位的居民，昨天和今天可按照组屋地点前往指定的三个检测站任何一个进行强制检测。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 红山景第119座组屋至今有九户住家的21人感染冠病，该区一些组屋的污水样本也测出病毒碎片，红山景八座组屋的1100多个组屋单位的所有居民昨天和今天强制受检。由于居民按短信显示的指定时间段前往检测，三个检测站井然有序，没有出现人龙。根据卫生部文告，居民可按照组屋地点前往第125A（第116和117座居民）、118A（第118和119座居民）或128A（第124A、124B、125和126座居民）座凉亭受检。除非他们自本月15日起的检测结果呈阴性，就可选择是否再次受检。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 红山景 强制检测 冠状病毒19 曾用假护照非法入境我国 印尼商人前天已遣返印尼 游“行”万里