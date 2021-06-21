红山景八组屋1100多个单位 居民强制受检纷纷按时抵场

红山景第119座组屋至今有九户住家的21人感染冠病，该区一些组屋的污水样本也测出病毒碎片，红山景八座组屋的1100多个组屋单位的所有居民昨天和今天强制受检。由于居民按短信显示的指定时间段前往检测，三个检测站井然有序，没有出现人龙。

根据卫生部文告，居民可按照组屋地点前往第125A（第116和117座居民）、118A（第118和119座居民）或128A（第124A、124B、125和126座居民）座凉亭受检。除非他们自本月15日起的检测结果呈阴性，就可选择是否再次受检。