父亲去世女儿全职照顾母亲 独挑看护重任盼获实质援助 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 陈温俐（右）八年前开始肩负起照顾父母的责任，父亲过世后，她两年前辞去工作全职照顾患失智的母亲（左）。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 八年前，当身边年龄相仿的朋友都在冲刺事业和组织家庭时，陈温俐却经常得搁下工作，请假带父母到不同医院复诊。陈温俐（41岁）的父亲2016年去世，拥有大学学历的她两年前辞去股票经纪工作，全职在家照料71岁的母亲。母亲曾在2013年中风，2015年被诊断患有中度失智症。她受访时说，无论在体力或心理上，她都无法长期兼顾事业和照顾母亲，所以最终只能放弃事业。她也很难谈恋爱，因为还没遇到愿意接纳母亲的人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 看护者 曾用假护照非法入境我国 印尼商人前天已遣返印尼 游“行”万里