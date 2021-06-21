父亲去世女儿全职照顾母亲 独挑看护重任盼获实质援助

八年前，当身边年龄相仿的朋友都在冲刺事业和组织家庭时，陈温俐却经常得搁下工作，请假带父母到不同医院复诊。

陈温俐（41岁）的父亲2016年去世，拥有大学学历的她两年前辞去股票经纪工作，全职在家照料71岁的母亲。母亲曾在2013年中风，2015年被诊断患有中度失智症。

她受访时说，无论在体力或心理上，她都无法长期兼顾事业和照顾母亲，所以最终只能放弃事业。她也很难谈恋爱，因为还没遇到愿意接纳母亲的人。