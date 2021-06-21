多数人可能以为游戏设计就是一整天坐在电脑前尝试不同游戏和操作程序，但每次设计完一部游戏，林俊杰就像上了一堂丰富的历史课。

33岁的林俊杰约10年前加入了游戏设计行业，如今已参与多个海内外探索之旅。从参观维京人博物馆、与英国历史学家交谈，到亲自走访挪威体验寒冷的高山生活，这些外景体验有助他设计出逼真的游戏故事情节与场景，让玩家仿佛进入另一个时空。

“多数人可能以为游戏设计就是一整天坐在电脑前尝试不同游戏和操作程序，但每次设计完一部游戏，我就像上了一堂丰富的历史课，可学到的知识、文化体验及交流机会令我大开眼界。”

林俊杰目前在育碧新加坡（Ubisoft Singapore）担任策划副总监。因父亲热爱打电动，游戏从小就是父子之间的亲子活动，林俊杰在追求梦想的道路上也得到父母的支持。

他从事的设计项目是世界知名系列游戏《刺客信条》（Assassin’s Creed），12部正传当中，林俊杰参与制作了七部，从最初的关卡设计师，到如今负责策划游戏世界和主导故事方向。“这犹如制作一部大片，音效、美术、故事内容到世界设计都非常讲究。”

一部游戏可花约一两年的时间完成，横跨多个国家的合作，包含上百人的努力，以及无数次长时间加班。“但无论多辛苦，制作一部好游戏所得到的成就感是无法用言语形容的。”

让林俊杰印象深刻的是，一名粉丝曾告诉他，自己在父亲离世且个人健康出现问题后，生存意志变得薄弱时，接触了这部游戏，而让他的想法有所转变。

由于可以通过游戏自由探索世界，从而见识许多历史趣事，这名粉丝对旅游和历史产生了兴趣，也列下了新的人生目标。“当时粉丝感激我们帮他度过人生低潮，也让我意识到游戏不只是为了娱乐，也可以改变人生。”