疑两邻起争执 一户门前现“化学物” 近百居民疏散

兀兰一座公寓疑似发生化学物泄漏事件！疑因两户人家相信发生纠纷，结果一户人家今早在门前发现“不明液体”，惊动警方和民防部队人员到场调查，约三栋公寓的近百名居民被紧急疏散。

这起事件发生在今早10时35分，地点是兀兰花梨木通道（Rosewood Drive）一带的“Rosewood Suites”公寓。

《联合晚报》接获读者通知，指该公寓内的居民今早突然接到疏散通知，所有居民都被紧急疏散到公寓外。一些在公寓内工作的装修承包商也同样被令疏散。

记者过后赶到现场，不少受访居民都说，当局一开始疏散三栋公寓的居民，有约百名居民被疏散到公寓外，但记者抵步时已经有两栋公寓的居民被允准返回住家，只剩下事发公寓逾30居民仍在公寓外徘徊。

居民阿兰（52岁，船运公司）受访时说，公寓保安约10时45分来敲门说，要他们疏散到公寓外。

“我听说有人在一楼的单位外找到不明液体，然后整栋公寓就被封锁起来，我也被立即疏散。”

七旬居民李女士说：“警方上门透露有发生化学物泄漏事件，要我们疏散，我就和孙子一同快快下楼去。”

据《联合晚报》探悉，有居民听到疑似一楼的两个单位发生纠纷，结果其中一户人家今早在门口发现疑似化学物的不明液体。一般相信，是受害者一家自己报警，但相信事件没造成任何人受伤。

一名不愿具名的公寓清洁工表示，她在疏散时经过事发单位前，有嗅到类似煤气的气味，但不知道是否与不明液体有关。

受访居民也指到了上午11时半，被疏散的居民大部分可先行回家，但事发那栋公寓的居民，则仍需在公寓外继续等候。

居民阿兰说，当听到发生疑似化学物泄漏后感到非常担心，希望当局能够彻查，好让大家安心回家。

截至下午1时，警方和民防部队人员仍在现场进行调查，《联合晚报》已就此事向当局了解更多详情。

完整报道，请翻阅2021年6月21日的《联合晚报》。