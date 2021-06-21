疑酒后和妻争吵 男子拳打玻璃窗血溅组屋

疑酒后和妻子争吵，男子拳打玻璃窗，血溅组屋，吓坏居民。

这起血案发生在昨晚（6月20日）11时30分左右，地点是在金文泰西1街第610座组屋。

热心读者廖女士（45岁，公务员）拨电《新明日报》24小时热线通报，指在上述地点的组屋底层看到斑斑血迹，一路沿着血迹走到电梯，惊见电梯内有一摊血迹，于是报警。

她表示，当时看到一组中年男女貌似在组屋底层喝酒，有警员向他们问话，随后几人上楼。

记者到场时，一辆救护车正好离开，另一边的组屋底层已大范围封锁，两个楼梯口处也被围起来。

据观察，涉事的单位外都是玻璃碎片，走廊到电梯口和楼梯处满是血迹，场面骇人。

不愿透露姓名的邻居告诉记者，昨晚11时许，事发单位的方向传来男子的吵架声，不过听不清楚内容。

据了解，一名30多岁男子醉酒与妻子产生争执，男子挥拳砸窗，玻璃碎一地，手也被割伤，当场血流不止。

民防部队受询表示，昨晚11时30分左右在上述地点接到一通求助电话。一人被送往国大医院。

现场留五百米血路 还有血手印

一般相信，男子带伤后离开事发单位，血迹从事发处到组屋底层，跟着有盖走道一路到第611座组屋底层，随后又沿着停车场到附近的巴士站。血迹也出现在天桥，上了天桥后再到游乐场，最后到第610座的另一个楼梯口处。

这长约500米的血路，除了血渍之外，还有血手印。

完整报道，请翻阅2021年6月21日的《新明日报》。