可怕房东全天电眼紧盯 房客如厕次数也被限 订户 来自 / 新明日报 文 / 吴依瑾 摄影 / 吴伟国 发布 / 2021年6月21日 2:45 PM 黄小姐（小图）在位于后港10道第416座组屋6楼租的房间。（取自网络） 字体大小: 小 中 大 女会计申诉，租屋遇可怕房东，全天用电眼紧盯，限制上厕所、洗澡、洗手、洗衣的次数，甚至禁止跟其他租客交流，精神饱受折磨。一名网友昨天（6月20日）在面簿专页“走，新加坡”公开遇恐怖房东的经历。记者辗转联系上涉事租客黄小姐（38岁，会计），她受访时说，妹妹于4月30日在网购平台上找到一间位于后港10道第416座组屋的出租单位，与屋主交涉后，前去看房签约。殊不知，这是她恶梦的开始。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 女会计 租房 可怕房东 电眼 疑误击诈骗网站 户头几近被掏空 女子：那是我的救命钱！ 狮城连年高温 热岛效应侵袭住宅区