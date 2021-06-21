可怕房东全天电眼紧盯 房客如厕次数也被限

女会计申诉，租屋遇可怕房东，全天用电眼紧盯，限制上厕所、洗澡、洗手、洗衣的次数，甚至禁止跟其他租客交流，精神饱受折磨。

一名网友昨天（6月20日）在面簿专页“走，新加坡”公开遇恐怖房东的经历。记者辗转联系上涉事租客黄小姐（38岁，会计），她受访时说，妹妹于4月30日在网购平台上找到一间位于后港10道第416座组屋的出租单位，与屋主交涉后，前去看房签约。殊不知，这是她恶梦的开始。