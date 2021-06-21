称按了铃却下不了巴士 阿叔向司机索钱搭德士

称自己首次搭巴士的六旬叔到了站却下不了车，他指自己有按铃但巴士车长没听见，因此在巴士上大闹。除了不给车长继续开车，他一下要车长倒车回去，一下又跟车长索钱搭德士回家，就算引来整车乘客不满，他仍嚷嚷要报警。

多个面簿群组昨天流传一则视频，显示60来岁的阿叔与巴士车长发生争执，引起网友热议。

事件发生在上周六（19日）晚上，阿叔当时搭乘的是从后港往巴西立方向行驶的53号巴士。

由乘客拍下的视频显示，阿叔正在与巴士车长对话。掌镜的男子问阿叔要干嘛，阿叔说：“给我他总公司的号码，我要投诉他，投诉他！”

由于车长是一位马来男子，阿叔却是不谙英语的华人，似乎也并非本地口音，他和车长沟通上有问题，掌镜男子便充当两人的通译员。

阿叔透露，他到了要下车的巴士站时，也按了车铃，但车长却没开门让他下车，以至让他坐过了站。

跟车长理论的阿叔见语言不通，情绪越来越激动，念叨说自己第一次搭巴士就碰到搭过站的情况，还说要报警。几名乘客劝阿叔下车，怎知阿叔越说越气，回嘴说：“我为什么要下车？”

其他乘客问阿叔究竟想怎样，阿叔说：“我不要走，我要他U转把我送回去。”阿叔想了想，后来再对掌镜男子说：“你叫他给我叫个德士。”

掌镜乘客最后在视频里旁述，指因为阿叔怎样都不肯下车，后来另一辆同路线的巴士抵达时，巴士上的五六名乘客统统下车转搭那辆巴士，至于问题最后怎么解决，他也不得而知。

完整报道，请翻阅2021年6月21日的《联合晚报》。