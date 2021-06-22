必麒麟街一施打科兴疫苗诊所 昨早上百人排队预约

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

发布 / 2021年6月22日 5:00 AM

昨天有上百名公众到位于必麒麟街的诊所T Medical Clinic预约接种科兴疫苗。诊所受访时表示将从今天起分发号码牌以限制排队人数，早上和下午分别最多允许50人同时排队。（叶振忠摄）
昨天有上百名公众到位于必麒麟街的诊所T Medical Clinic预约接种科兴疫苗。诊所受访时表示将从今天起分发号码牌以限制排队人数，早上和下午分别最多允许50人同时排队。（叶振忠摄）

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获选提供科兴疫苗的部分私人诊所开放让公众到场预约接种。其中一家诊所外昨天出现上百人排队，有人排了六小时才成功预约。

位于必麒麟街（Pickering　Street）的T Medical Clinic是获准提供科兴疫苗接种服务的24家诊所之一。记者昨天中午12时30分到达诊所时发现，有超过100人在门外的街上排队，绝大多数是来预约接种科兴疫苗的。

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