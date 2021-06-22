必麒麟街一施打科兴疫苗诊所 昨早上百人排队预约

获选提供科兴疫苗的部分私人诊所开放让公众到场预约接种。其中一家诊所外昨天出现上百人排队，有人排了六小时才成功预约。

位于必麒麟街（Pickering Street）的T Medical Clinic是获准提供科兴疫苗接种服务的24家诊所之一。记者昨天中午12时30分到达诊所时发现，有超过100人在门外的街上排队，绝大多数是来预约接种科兴疫苗的。