必麒麟街一施打科兴疫苗诊所 昨早上百人排队预约 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 昨天有上百名公众到位于必麒麟街的诊所T Medical Clinic预约接种科兴疫苗。诊所受访时表示将从今天起分发号码牌以限制排队人数，早上和下午分别最多允许50人同时排队。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 获选提供科兴疫苗的部分私人诊所开放让公众到场预约接种。其中一家诊所外昨天出现上百人排队，有人排了六小时才成功预约。位于必麒麟街（Pickering Street）的T Medical Clinic是获准提供科兴疫苗接种服务的24家诊所之一。记者昨天中午12时30分到达诊所时发现，有超过100人在门外的街上排队，绝大多数是来预约接种科兴疫苗的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 疫苗 我愿意 传染病 康生医疗 早数码 再培训非从零开始