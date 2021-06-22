蔡厝港水厂翻新后 将采智能科技及具有在线传感能力 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 蔡厝港自来水厂坐落在南洋理工大学校园西侧，目前每天可处理来自西部集水区蓄水池的8000万加仑自来水，相当于145个奥林匹克游泳池的容量。（公用局网站） 字体大小: 小 中 大 我国历史最悠久的用水处理设施之一的蔡厝港自来水厂明年将进行翻新，预计2026年完工后，将配备最先进的水供处理系统和智能科技，加强我国的水供保障。蔡厝港自来水厂现有的建筑与设备在1981年之前就已投入使用。翻新后，水厂将以先进的膜过滤系统和高度自动化的化学制备及加药系统取代。水厂于2019年新装置的陶瓷膜净水系统和臭氧生物活性炭过滤系统不受此次翻新项目影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蔡厝港自来水厂 新加坡国际水资源周 SIWW2021 PUB 早数码 再培训非从零开始