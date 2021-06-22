蔡厝港水厂翻新后 将采智能科技及具有在线传感能力

我国历史最悠久的用水处理设施之一的蔡厝港自来水厂明年将进行翻新，预计2026年完工后，将配备最先进的水供处理系统和智能科技，加强我国的水供保障。

蔡厝港自来水厂现有的建筑与设备在1981年之前就已投入使用。翻新后，水厂将以先进的膜过滤系统和高度自动化的化学制备及加药系统取代。水厂于2019年新装置的陶瓷膜净水系统和臭氧生物活性炭过滤系统不受此次翻新项目影响。