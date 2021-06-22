儿勤学熬汤头调味 盼留住老字号美味

从“真空慢煮”制作日式杂菜饭的年轻人，到当学徒练煮粥手艺的被裁经理；从放弃稳定工作卖虾面的前白领，到创新面煎粿的年轻机师。

过去七个月以来，六位记者在第三系列的《小贩周记》中，用30个别样故事向读者娓娓道来一众小贩的动人故事，今天的故事是本系列的最后一期。

这些报道中有谈到小贩们手艺的传承创新，也有他们对创业守业的坚持，这些故事既是小贩自己人生中浓墨重彩的一笔，又是背后无数小贩生活的缩影。

新加坡小贩文化如今已正式列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”，这一切都离不开小贩们背后默默的耕耘，未来他们定将继续用自己的故事谱写下本地的特色美食文化。

兄弟三人合伙开肉骨茶摊，42年来投注心血致力让食客们尝到原汁原味的潮州肉骨茶，言传身教也影响年轻一辈，不愿让父辈一手打造的美食招牌付诸东流，如今已在摊位学习三年，未来有计划接手。

浅褐色的汤头清澈，却也不掩一抹浓郁的肉骨香，当记者问起这家位于宏茂桥10道的成记肉骨茶的营业年数，老板娘答道，“一眨眼就过了42年…”

冠夫姓的老板娘陈江亻颉荏（61岁）说，肉骨茶本是丈夫的家族生意，当初家中小叔跟着表兄弟学习烹煮肉骨茶的手艺，学成后便与自己的丈夫及另外一个弟弟到宏茂桥自立门户。

“我们总是花上整个晚上剁肉骨、调制蒜头胡椒等配料，配好林林总总的香料，这一切的功夫最后才烹煮出那一碗碗香浓的肉骨茶。”

陈江亻颉荏说，忆起当年自己还是个阿姐时就来到摊位做工，好些年过去了，当初的阿姐变成了阿嫂，但肉骨茶还是那份肉骨茶。

“最在意的就是潮州肉骨茶汤头的原汁原味，尝上一口，入口顺滑，直通脾胃。”就是凭借着这股坚持，这间老字号才得以42年的岁月里依旧在食客心中留下一席之地。

不过，随着摊主们的年纪渐长，这间老字号如今也得为寻找未来的接班人作打算。

陈江亻颉荏说，三年前儿子毕业后，便选择来到摊位学习，“虽然我当然希望自家的美食招牌后继有人，但未来他是否愿意接手摊位，这一切还得由他决定。”

除了最有名的肉骨茶，也售卖卤猪脚、潮州蒸乌鱼，搭配着豆枝、芥菜等小菜。（邬福梁摄）

从蒜头到肉骨都须精挑细选

为一抹古早味，从蒜头到肉骨都要花上时间精挑细选。

陈江亻颉荏表示，这些年来，摊位的每个人最在意的就是自己肉骨茶的那个古早味，“因此从胡椒到蒜头，再到肉骨，都是我们严格挑选，花上心思调味，为的就是让食客们尝到传统潮州肉骨茶的原汁原味。”

“这是我们40多年来的坚持，选择上好又新鲜的排骨，搭配调制的蒜头及胡椒烧煮，每个步骤都很注重。”

陈江亻颉荏也说，除了招牌的肉骨茶外，摊位也有售卖潮州蒸乌鱼及卤猪脚。

她也告诉记者，因为受到禁堂食的影响，不少食客只得打包，因此食物味道上稍打折扣，因此生意稍有减少。

“当年的沙斯和经济危机我们都撑过来了，相信凭借真材实料的好味道，在恢复堂食后，食客们也一定会再来捧场的。”

当了3年学徒 坚定接手摊位决定

曾认为当小贩又累又苦，但三年学徒所感所闻让他坚定接手摊位的决定。

陈嘉康（25岁）受访时说，“我原本认为，当小贩无疑是辛苦的，工作的环境热又得每天接触油烟，但想到父辈打造的美食招牌就得被迫歇业，我一咬牙便来到摊位学习。”

他说，虽然小贩生活确实劳累，但看到自己亲手做的自家招牌食物受顾客喜爱，还是不禁觉得备受鼓舞。

陈嘉康说，自己下来还是会在摊位内慢慢学习，也期盼着有朝一日学成，能够作为接班人传承美食招牌。