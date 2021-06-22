红山景巴刹2.5公里范围 四感染群109病例6无关联

不到一个月内，在红山景巴刹2.5公里范围内的相关感染群有四个，而且还出现6起无关联病例，总计病例多达109起。

红山区昨天又有多七座组屋居民得强制检测，而且还出现两个新的组屋区感染群，红山地带的病例情况持续引发关注。

如果以红山景第115座巴刹为中心点，无论是列入该感染群或是在红山地带居住或工作的无关联病例，其范围主要集中在2.5公里以内。

像红山景巴刹感染群目前累计78起病例，有很多是那里的小贩、附近的居民还有在周遭学校上课的学生。其他确诊病患中，有的上班地点是在老字号的中峇鲁酿豆腐，有的则是离那里1.5公里外的中央医院。

第二个跟红山附近有关系的感染群，是27岁Ecoxplore男工程师感染群，共有13起病例。Ecoxplore公司地点就在立达路下段，距离红山景不到一公里，而且感染群中有病例和红山景确诊摊贩同住。

第三和第四个分别是昨晚公布的红山景第119座组屋和第121座感染群，两者加起来共有8起病例。

另外，早前卫生部公布红山景第119座病例，有四个是在上个月染病的Pacific Law感染群病例。目前这个律师楼感染群已被除名。

过去几天的无关联病例中还有6起，有的是红山区的访客，要不然就是那里的居民或工作人士。这些病例加总起来已达109起。

完整报道，请翻阅2021年6月22日的《新明日报》。