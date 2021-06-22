怨偶闹离婚 妻指与女儿独处时 夫家藏监视器监听 订户 来自 / 新明日报 文 / 魏宋淩 发布 / 2021年6月22日 2:36 PM 妻子指与孩子相处时，被丈夫与其家人通过监视器监督全过程。（档案示意图） 字体大小: 小 中 大 越洋相亲后结婚，6年夫妻闹离婚，妻子指每次探望女儿和她独处时，就被夫家监视，甚至还发现他们藏在雕像内的监视器，正转播她与女儿的相处情况。根据《新明日报》报道，这对怨偶在2008年结婚，43岁商人丈夫是本地公民，39岁妻子则是澳洲公民，也是本地永久居民，她目前在新加坡经营生意。两人育有一名七岁大的女儿。婚前，两人一个在本地，一个在印度，经过六个月的越洋交往后结婚。之后，妻子来本地定居，与丈夫，家翁家婆以及与大小姑子同住。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 离婚 抚养权 监视器 俏菲佣变“夜行盗” 潜雇主店扫走万元 疫情下无法表演 街头艺人打散工 勤练杂技盼复出