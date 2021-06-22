怨偶闹离婚 妻指与女儿独处时 夫家藏监视器监听

越洋相亲后结婚，6年夫妻闹离婚，妻子指每次探望女儿和她独处时，就被夫家监视，甚至还发现他们藏在雕像内的监视器，正转播她与女儿的相处情况。

根据《新明日报》报道，这对怨偶在2008年结婚，43岁商人丈夫是本地公民，39岁妻子则是澳洲公民，也是本地永久居民，她目前在新加坡经营生意。两人育有一名七岁大的女儿。婚前，两人一个在本地，一个在印度，经过六个月的越洋交往后结婚。之后，妻子来本地定居，与丈夫，家翁家婆以及与大小姑子同住。