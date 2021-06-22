俏菲佣变“夜行盗” 潜雇主店扫走万元

菲佣摇身变“夜行盗”，暗地里偷得女雇主便利店钥匙，趁女雇主一家入睡时爬窗外出，找来梯子架在公寓的窗口外，还用窗帘布把梯子绑紧，确保自己爬下楼时安全。她接着乘搭德士到便利店，潜入店里把1万3000多元的现款横扫一空。菲佣得手后蹑手蹑脚爬回二楼公寓，把钱藏好后若无其事睡大觉，一切如同电影情节。

米菈（Mila Cagdan Lumadao，25岁）以为神不知鬼不觉，最终还是警方遭逮捕，人赃俱获。

她昨天承认一项破门行窃罪名，另一项偷窃的罪名交由法官考虑后，被判坐牢16个月。

根据案情，被告的女雇主是滨南码头一家便利店的女老板，住在东部一带的二楼公寓单位内。被告动起歪念头，暗地里预谋犯案。

被告决定在今年4月12日晚上10时，趁女雇主的女儿不在睡房内，溜进去将便利店钥匙偷走。

被告半夜趁所有人入睡后爬窗“出门”。她找来梯子，用床单牢牢绑在储藏室窗口外，然后爬梯子离开。

被告乘搭德士前往便利店，共扫走1万3761元的新元及美元。她之后回返公寓，将钱分藏在储藏室内六个不同的角落，倒回睡房呼呼大睡。

女雇主隔天早上，也是4月13日到便利店后，发现现款被偷，立刻报警。警方通过各方闭路电视画面，以及其他的方式确认嫌犯就是被告。

完整报道，请翻阅2021年6月22日《联合晚报》。