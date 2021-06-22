疫情下无法表演 街头艺人打散工 勤练杂技盼复出

摇着手铃的雪糕小贩、表演杂技的街头艺人，和兜售纸巾的阿叔阿嫂，都曾是街头的常见景象。冠病疫情期间，靠街头谋生者生计虽受影响，但仍保持积极乐观的态度。

雪糕小贩蔡庆励（59岁）过去19年在勿洛的组屋区卖雪糕，因社区出现确诊病例，为了安全起见，他选择留不外出卖雪糕。

然而，他继续提供雪糕送货服务，顾客只要在网络表格订购，他就会亲自送上门。“我全岛都有送，不赚钱也不用紧，就当做为别人服务。”

拥有13年经验的街头艺人黄循喜（59岁），从去年3月尾开始，因冠病防疫安全限制，无法继续在乌节路和牛车水的街头表演。“这一年多来，我做了很多散工，如清理车子、维修工、也当了送餐员，收入比以前在街头表演少了很多。”

但黄循喜仍抱着能重返“街头舞台”的希望，几乎每天到附近的民众俱乐部练习杂耍球。“我也练习高难度的杂技，不让自己的杂技水平降低。”

售卖纸巾的妇女许玮铃（52岁）也苦中作乐说，以前早上8点到地铁站卖纸巾，现在清晨6点30分就“开工”，当成是“加班”。

大家都希望街头再次热闹起来。黄循喜说，他怀念昔日通过表演吸引路过的人停下脚步，或逗他们哈哈大笑的时刻。

18年前就在劳明达地铁站外售卖雪糕的邓广才也说：“一些顾客会打电话问候，问我今天有没有下来卖雪糕。”

完整报道，请翻阅2021年6月22日的《联合晚报》。