本地新增15社区病例 红山区增一感染群现有三个持续扩大

红山弄第90座有三起病例形成新的感染群，其中两起是同住的79岁退休男子与69岁退休妇女，另一起是曾密切接触退休男子的50岁无业妇女。

本地昨天新增15起冠病社区病例，红山一带的感染群再增一个，现有的三个感染群也持续扩大，共增八起病例。

根据卫生部昨晚发布的文告，红山弄第90座有三起病例形成新的感染群，其中两起是同住的79岁退休男子与69岁退休妇女，另一起是曾密切接触退休男子的50岁无业妇女。

三人当中，退休男子最早出现症状，感染源不明。他本月20日发烧、咳嗽与流鼻水，隔天去看医生并接受检测，当天确诊。两名妇女则是在前天出现症状，并在当天确诊。

第115座红山景巴刹与熟食中心感染群新增三起病例，包括一名11岁新加坡籍女生，就读于圣婴女校（客洛），最近一次上学是上个月18日。

她是早前确诊的一名行政人员的家属，确诊时已经隔离。

另外两起是通过检测行动发现，分别为一名32岁新加坡籍无业男子，以及一名在该巴刹与熟食中心工作的43岁马来西亚籍摊位助手。加上这三起病例，第115座红山景巴刹与熟食中心感染群已扩大至81人。

第119座红山景感染群新增一起病例，通过检测行动发现。他是一名74岁新加坡籍兼职清洁工，受雇于Theng Liang Lee服务公司，在亨德申弯第104座工作。

第121座红山景感染群也增加一起病例。她是一名62岁新加坡籍兼职厨师，在马林百列巴刹与熟食中心工作。她曾密切接触早前确诊的一名退休妇女，确诊时已经隔离。

此外，与早前确诊的41岁菲律宾女佣有关的感染群新增一起病例。他是一名52岁永久居民，在Syndicate Road公司担任顾问，上个月1日起在家办公。

另外有两起新病例彼此关联。她们分别为在德意志银行担任分析师的26岁女性永久居民以及在金融公司Axis Specialty担任分析师的24岁中国籍女子。两人同住。

社区病例三起暂无关联

另一起与之前病例有关联的是23岁新加坡籍男子，就读于新加坡管理学院。他曾密切接触早前确诊的保诚保险财务顾问。

在社区病例中，有三起暂与其他病例没有任何关联或接触，包括一名77岁男子和82岁妇女，两人都是新加坡公民，已退休。第三人则是36岁马来西亚籍男子。

77岁男子这个月20日出现症状，21日到综合诊疗所就医，同日确诊，他已完成疫苗接种。82岁妇女则没有症状，她21日因其他病况而到医院接受治疗并接受冠病检测，昨天确诊，她于本月11日注射了第一剂疫苗。

36岁男子是一名司机，在冷冻食品公司Omni Aquatic Supplies工作，他6月20日发烧，21日就医，昨天确诊。

在输入病例方面，昨天有三起新病例，其中两人是新加坡公民和永久居民，他们从印度返新。另一人是持有特别准证的船员，来自巴西。

截至昨天中午，本地确诊病例累计6万2448起，死亡病例维持在35起。

密切接触者定义更改

另一方面，根据政府网站gov.sg本月21日更新的信息，卫生部对密切接触者的定义已改为距离两米以内及相处时间累计约15分钟或以上者。原本定义的相处时间为约30分钟或以上。