到指定地点捐出旧运动鞋 用于建跑道游乐场等设施

公众下个月5日起，可到全岛100个指定地点捐出旧运动鞋，为减少垃圾、推动循环经济尽绵力。

这些旧鞋的橡胶经过处理后，将用于建造跑道、游乐场和健身角落等体育设施。

新加坡体育理事会、美国化工公司陶氏化学（Dow）和多个合作伙伴如B.T. Sports、迪卡侬（Decathlon）、欧绿保－华与华（Alba WH）和渣打银行等，昨天签署为期三年的谅解备忘录，设立长期的鞋子回收项目，以每年回收17万双旧运动为目标。