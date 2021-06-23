到指定地点捐出旧运动鞋 用于建跑道游乐场等设施 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年6月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 公众下个月5日起，可到全岛100个指定地点捐出旧运动鞋，为减少垃圾、推动循环经济尽绵力。这些旧鞋的橡胶经过处理后，将用于建造跑道、游乐场和健身角落等体育设施。新加坡体育理事会、美国化工公司陶氏化学（Dow）和多个合作伙伴如B.T. Sports、迪卡侬（Decathlon）、欧绿保－华与华（Alba WH）和渣打银行等，昨天签署为期三年的谅解备忘录，设立长期的鞋子回收项目，以每年回收17万双旧运动为目标。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡体育理事会 新加坡 再循环 谅解备忘录 综合诊疗所 ActiveSG 捐赠 运动鞋 永续发展 傅海燕 渣打银行 民航局和职总拨300万元 资助3000员工培训 早数码