改良保存性鼻整形手术 副作用小更适合亚洲人

男子因跌倒而鼻子骨折变形，之后吃滚烫或辛辣食物时会鼻塞，睡觉时也会突然因呼吸困难而惊醒，直到前往黄廷方综合医院接受保存性鼻整形手术后呼吸才恢复顺畅。该医院根据亚洲人独特的鼻子结构研发新技术和工具，更好地减少病患手术后的副作用和康复时间。

鲁佳衡（29岁，汽车维修员）去年9月在家中关窗时，突然感到头晕而跌倒，鼻子撞到炉灶，结果鼻骨骨折。他之后吃烫或辣的食物时鼻子就会阻塞，呼吸很辛苦，晚上睡觉时都会因呼吸困难而被惊醒，彻夜难眠。