改良保存性鼻整形手术 副作用小更适合亚洲人 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年6月23日 5:00 AM 黄廷方综合医院耳鼻喉科—头颈外科顾问医生黄秋立（左）根据亚洲人鼻子的结构特征研发系列新仪器，更好地进行保存性鼻整形手术。他展示如何利用自己发明的脸部尺寸测量器，测量病患鲁佳衡鼻子需要矫正的度数，以更精准地判断要切割的部分。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 男子因跌倒而鼻子骨折变形，之后吃滚烫或辛辣食物时会鼻塞，睡觉时也会突然因呼吸困难而惊醒，直到前往黄廷方综合医院接受保存性鼻整形手术后呼吸才恢复顺畅。该医院根据亚洲人独特的鼻子结构研发新技术和工具，更好地减少病患手术后的副作用和康复时间。鲁佳衡（29岁，汽车维修员）去年9月在家中关窗时，突然感到头晕而跌倒，鼻子撞到炉灶，结果鼻骨骨折。他之后吃烫或辣的食物时鼻子就会阻塞，呼吸很辛苦，晚上睡觉时都会因呼吸困难而被惊醒，彻夜难眠。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 黄廷方综合医院 骨折 3D打印技术 跌倒 民航局和职总拨300万元 资助3000员工培训 早数码