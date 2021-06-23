小吃店业者：女租户付钱后反悔 上门大闹追讨定金

为定金，闹纠纷！小吃店业者指女子付了定金后反悔，女子不但连续两天上门大闹追讨一万元定金，还挥动脚车锁恫言要锁门，惊动警方到场。

这起纠纷发生在昨天（6月22日）下午5时左右，读者致电《联合晚报》指惹兰苏丹的金皇商业大厦（Sultan Plaza）点心店老板和一名女子发生冲突，惊动警方到场。

记者走访现场时，警方正和一名蓄短发的中年女子问话，点心店老板则在看店。老板郑少彪（51岁）受访时说，两人是因为定金的问题而起争执。

郑少彪说，今年2月与合伙人在金皇商业大厦开始经营点心小吃店，生意原本不错，不料碰上高警戒解封第二阶段。

食客一个月无法堂食，生意多少受影响，郑少彪的合伙人意兴阑珊。“他决定把店面顶让出来，那个女的原本说有兴趣做生意，就付给我的合伙人1万元定金。”

惊动警方到场

郑少彪称，女子最近反悔想讨回定金，“她这几天一直来闹，还一直要求我还她1万元定金，结果今天下午过来时，手上还挥舞着脚踏车锁。”

郑少彪说女子作势要锁他的店，不让他做生意，后来有人报警，警察到场后她才冷静。郑少彪说：“她把定金交给我的合伙人，现在却跑来跟我追讨，简直莫名其妙。”

警方受询时证实，昨天下午5时13分接获通知，指惹兰苏丹金皇商业大厦发生一起纠纷。警员到场后建议当事人寻求法律咨询。

女子反指业者 收了定金迟迟不给钥匙

女子反指业者收了定金后迟迟不给钥匙，她骑脚踏车到小吃店讨说法，声称“脚踏车锁是用来锁脚踏车用的。”

与点心店老板起争执的是女子蒋贵芬（51岁）说，她在5月和本月初，两次各付了5000元的定金，共1万元。

蒋贵芬说，业者收了定金后却迟迟不给钥匙，“前天我骑脚踏车去跟他问清楚，却被他臭骂了一顿。”

蒋贵芬不死心，昨天下午再一次骑脚踏车回去和对方谈，“我预定7月开张，现在不交钥匙，哪来得及装修？”

可惜双方还是谈不拢，还闹到警方到场。至于挥动脚踏车锁，作势要锁门等说法，蒋贵芬一概否认，她又好气又好笑地说：“谁有空锁他的店，那是用来锁我的脚踏车的啦！”

完整报道，请翻阅2021年6月23日《联合晚报》。