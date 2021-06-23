警方全岛扫赌扫阿窿 捕36人起获77万现金

警方全岛大扫荡，36男女涉远程赌博、开赌窟、经营阿窿集团被逮捕，警方在行动中起获77万现金。

警方今早发表文告指，35名男子与一名女子因涉上述罪行被捕，他们的年龄介于26岁至63岁。

文告披露，刑事侦查局、警察情报局、特别行动指挥处的警员昨天在全岛包括波东巴西、实龙岗、大巴窑、淡滨尼、碧山、后港、巴西立、榜鹅、兀兰、直落布兰雅、丹戎巴葛与武吉巴督等不同处，展开取缔行动。

当中，年龄介于28岁至63岁的10名男字因触犯2014年远程赌博法令与放贷人法令，将于今日被控。

在远程赌博法令下，在新加坡除了获豁免的经营者外，任何人利用远程通讯进行赌博以及使用远程赌博服务，将面对罚款不超过5000元或坐牢不超过六个月，或两者兼施。

在相同法令下，组织、提供、或协助提供非法远程赌博服务者，可被判罚款2万元至20万元，或监禁长达五年，或两者兼施。

在公共赌馆法令下，涉嫌经营公共赌馆者一旦罪成，可被判罚款不低于5000元、不超过5万元，并监禁不超过三年。在公共赌馆赌博的嫌犯，一旦罪成，则可被判罚款不超过5000元、监禁不超过六个月，或两者兼施。

相同法令下，非法当卜基可被罚款2万元至20万元，或监禁长达五年。

在2010年修订的放贷人法令下，任何人的银行账户或银行提款卡，一旦被非法放贷者用来放贷，即被视为协助非法放贷，初犯者可被罚款3万元至30万元不等，坐牢高达四年，并被鞭打多达六下。

完整报道，请翻阅2021年6月23日的《新明日报》。