女佣偷性不改 练字冒签女雇主支票盗领1.8万

偷了5000多元被发现后，好心女雇主给女佣机会，只要求女佣写道歉信，还让女佣继续为她工作，怎知忘恩负义的女佣竟死性不改，一年多后重犯，这回是偷走女雇主的支票。

女佣拍下女雇主的笔迹和签名，不断练习，之后偷取14张支票冒充雇主的签名，开现金支票给自己，其中13张盗领约1万8000元。

来自印度尼西亚的扎丽塔斯（Caritas Aprianingsih，36岁）被控16项偷窃、失信及伪造支票的罪名。她承认其中五项罪名，余项交由法官考虑后，被判坐牢10个月。

根据案情，被告原本为61岁女雇主的母亲工作，并在前年偷了女雇主母亲的5330元现金。女雇主在被告的哀求下决定给她一次机会，要被告写一封道歉信。

被告转而替女雇主工作，时常充当女雇主的“秘书”。每当女雇主须要开支票，女佣会帮忙从抽屉里拿出支票簿。

有一次，被告拍下了女雇主签发的支票，开始偷偷练习如何伪造女雇主的笔迹和签名。

她在今年（2021年）3月1日至4月8日之间，偷走支票簿里的14张支票，并且伪造了女雇主的笔迹及签名，偷偷拿到银行领钱。其中13张支票成功兑现，她一共盗领了约1万8000元的现金。

完整报道，请翻阅2021年6月23日《联合晚报》