三部长联名刊文：或成为地方性流行病 国人须与冠病共处如常生活

三位部长颜金勇、黄循财和王乙康联名发表题为《与冠病共处 如常生活》的文章，表示政府计划配合疫苗接种率相关的各个目标，逐步让一切迈向新常态。

冠病很可能会成为地方性流行病，国人须与冠病共处，如常生活。在不久的将来，冠病病患将可在家康复，每当发现病例，也不必大规模追踪和隔离密切接触者，人们可定期自行检测，确诊后自我隔离。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇、财政部长黄循财和卫生部长王乙康，今天联名发表题为《与冠病共处 如常生活》的文章，表示政府计划配合疫苗接种率相关的各个目标，逐步迈向新常态。

他们理解，冠病疫情暴发至今18个月，人们对抗疫都已感到心力交瘁。“但好消息是，与冠病共处并如常生活，是可能的。也就是说，冠病很可能成为地方性流行病。这意味着冠病会继续变异，并在社区内存活下来。”

尽管无法完全消除冠病，但我国可采取各种措施，大幅降低冠病的威胁，让它成为像流感、手足口症及水痘那样的疾病，以便继续日常生活。

关键是接种疫苗。我国设下两个目标，先是到了7月初，让三分之二的新加坡居民接种至少第一剂疫苗，接着是在国庆日前后，让至少三分之二的居民完成两剂疫苗接种。

文章举以色列为例，该国六成人口已接种疫苗。完成疫苗接种的各年龄层人口中，每10万人中每日有0.3人入院，死亡率则为0.1人。

这接近美国季节性流感的水平，2017／18年的严重流感季节，美国每10万人中每日有0.67人因流感入院，死亡率为0.05人。

三位部长在文章中说，除了提高疫苗接种率，我国未来几个月的计划还包括，推出更简便的检测方式，如呼吸检测和自助检测仪，以及不断改进冠病治疗方法。

检测重点也将改变，不再只是为了筛检和隔离冠病接触者，而是要确保大型活动、社交聚会和出国行程能安全进行，以及降低病毒传播风险，保护民众尤其是免疫力较弱的群体。

疫苗接种、检测、治疗 三管齐下迈向新常态

文章指出，政府在疫苗接种、冠病检测和治疗方面三管齐下，再加上大家负起社会责任，意味着日后当人们染病时，我国的应对措施可能会与现在大不相同。

在新常态下，病患未必得留在医院或社区设施，可在家康复，因为已接种疫苗者一般症状轻微，他们身边的人也都接种疫苗，因此无须担心医疗系统不堪重负。

届时，我国将不再着重监测每日新增病例，而是聚焦于重症者、加护病房留医者，以及需要插管治疗者的数据，与目前监测流感的方式一样。

借助快速简易的检测方式，我国也可从目前的大规模追踪和隔离程序，改为由人们定期自行检测，确诊后自我隔离。

如此一来，安全管理措施可逐步放宽，并恢复大型聚会和活动，如国庆庆典或新年倒数活动。“各企业也能确信，其运作不会受到干扰。”

出国旅游方面，新加坡将同其他疫情受控的国家，相互承认彼此的疫苗接种证书，让国人至少能前往这些地方。旅客可在出境前接受检测，抵境的检测结果若呈阴，就无须隔离，尤其是已接种疫苗者。

文章末尾，三名部长呼吁民众保持团结，以大局为重。“历史告诉我们，每场疫情终将会告一段落。我们必须竭尽所能，利用所有的资源和创造力，尽快朝最终的理想状态迈进……战胜疫情，你我责无旁贷。”