内安局报告：我国仍面对恐怖主义威胁 主要源于自我激进化者

内部安全局昨天发表的新加坡恐怖主义威胁评估报告指出，过去两年我国处理的自我激进化个案中，多是伊斯兰国组织（ISIS）的支持者，显示伊斯兰国组织暴力意识形态的影响并未间断。

我国面对的恐怖主义威胁仍高，虽然目前没有具体迹象显示我国面对迫在眉睫的恐怖袭击。而国内的恐怖威胁主要源于受网上暴力极端主义内容影响的自我激进化者。

内部安全局昨天发表的新加坡恐怖主义威胁评估报告指出，虽然没有具体或可靠情报显示有恐怖分子即将对我国发动攻击，内安局仍时刻保持高度警惕。

自前年1月发表前份报告后，内安局接连识破两名新加坡籍青少年拟在本地袭击宗教场所的计划，凸显自我激进化者展开独狼式袭击的威胁切实存在。

报告指出，过去两年我国处理的自我激进化个案中，多是伊斯兰国组织（ISIS）的支持者，显示伊斯兰国组织暴力意识形态的影响并未间断。

自2019年1月以来，有16人在内部安全法令下接到限制令或拘留令，其中14人是自我激进化者，包括10名新加坡人，以及被捕时在本地工作的三名印度尼西亚人和一名孟加拉人。他们当中有12人是伊斯兰国支持者，有者也主要受叙利亚冲突影响。

整体而言，自2015年以来，共有54人在内安法下受处置，其中44人是自我激进化者。他们分别是32名新加坡人、三名印尼人，以及九名孟加拉人。

报告说，尽管伊斯兰恐怖主义仍是我国主要关注领域，其他如极右极端思想等新兴威胁，也可能促使个人拥护暴力激进主义。

去年底，计划袭击本地回教堂而被内安局拘留的16岁少年，是我国首次有自我激进化者被极右极端主义思想洗脑。今年3月，当局也拘留了本地首名主要受以巴冲突影响而自我激进化、计划刺杀本地犹太教徒的20岁前全职国民服役人员。

报告指出，我国未见“回教恐惧症”（Islamophobia）广泛传播，但并不表示人们不会受到在社交媒体上盛行的极右意识形态影响。因此，我国须坚决反对任何鼓吹对其他社群产生仇恨或敌意的言论，并与暴力行为划清界限。

2013年底至今，至少四名被激进化的新加坡人已前往叙利亚或伊拉克，相信在当地参与武装冲突。

一些在我国生活的外国人也曾被发现自我激进化。2015年至今，逾40名孟加拉籍员工和21名外籍女佣因激进化，多数已被遣送回国；去年也有三名马来西亚籍员工意图前往叙利亚参加武装暴力而被处置。

报告：国人身处开放社会可能受外部局势发展影响

纵观全球，冠病疫情期间，伊斯兰国组织和卡伊达等恐怖组织，更是利用社交媒体加大力度招募和宣传，继续对我国构成安全威胁。

报告也分析，我国作为一个开放社会，新加坡人有可能受外部局势发展影响，包括对外界的不满（foreign grievances）以及诉诸暴力的极端意识形态。

去年在法国等地发生多起恐怖袭击，我国已加强反恐调查，37名新加坡人和外国人因发表煽动性社交媒体贴文等原因接受调查。

针对种种国内外安全威胁，政府已采取多项措施加强我国反恐能力，包括成立警方反恐紧急应对部队、积极推行全国保家安民计划（SGSecure）等。

内安局在报告总结中说，我国持续面对恐怖主义威胁，人们须保持警惕并加强社群应对能力与韧性。“最重要的是，我们必须维护社会凝聚力，一个有凝聚力而团结的社会，是我们对抗恐怖主义和激进化的最佳防卫。”