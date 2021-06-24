来自高风险地区旅客 抵新后居家通知期减至14天 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我国有限度放宽隔离规定，来自高风险国家或地区旅客的居家通知期将从21天调低至14天，不过，他们须在履行居家通知期间使用自助检测仪自行检测。根据卫生部文告，抗疫跨部门工作小组密切留意本地和全球冠病趋势，在分析过去一个月的新证据后，决定缩短高风险国家和地区旅客的居家通知期。卫生部解释，变种毒株传播力虽更强，但国内外研究并未发现病毒潜伏期更长的证据。自5月8日延长居家隔离令后，截至6月22日本地共有270起输入型病例，所有病例潜伏期都在14天内。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 中国大陆 台湾 以色列 新加坡港口 病毒 冠状病毒19 盗领近2万元 1万元花在手机游戏 女佣冒签雇主14张支票被判监10个月 音乐人义助小贩