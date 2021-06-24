来自高风险地区旅客 抵新后居家通知期减至14天

我国有限度放宽隔离规定，来自高风险国家或地区旅客的居家通知期将从21天调低至14天，不过，他们须在履行居家通知期间使用自助检测仪自行检测。

根据卫生部文告，抗疫跨部门工作小组密切留意本地和全球冠病趋势，在分析过去一个月的新证据后，决定缩短高风险国家和地区旅客的居家通知期。

卫生部解释，变种毒株传播力虽更强，但国内外研究并未发现病毒潜伏期更长的证据。自5月8日延长居家隔离令后，截至6月22日本地共有270起输入型病例，所有病例潜伏期都在14天内。